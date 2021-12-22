Православные в этот день молились о крепком здоровье

Православная церковь отмечает 23 декабря день Мины Александрийского – верующие христиане молились ему о крепком здоровье и просили раскрыть, где существует правда, а чего нужно остерегаться из-за лжи.

Мина в древние времена был посланником императора Максимина. Он отправился из Афин в Александрию подавлять конфликт, который вспыхнул между последователями Христа и язычниками. За счет своего природного красноречия смог всех успокоить. А при жизни обратил многих язычников в христианство благодаря своим проповедям.

Императора действия Мины не устроили – христианство подчиненного ему оказалось не по нраву, и правитель приказал избавиться от него.

Традиции и обычаи

Предки читали заговор от злых духов, которые могли приходить из-за кошмаров, а также молили Мину о крепком здоровье. Святой, по поверью, помогает обрести непростое зрение – в этот день можно увидеть человека насквозь. Тогда можно отличить добро от зла, а правду – от лжи.

Что нельзя делать в день Мины Александрийского

Святой опечалится, если вы решите ссориться с половинкой и повышать в доме голос. А еще не нужно в принципе просиживать весь день дома – на Мину Красноречивого нужно съездить в церковь и помолиться об исцелении. Желательно утром.

Приметы

Ясный день – к декабрьским морозам

Снега навалило утром – к неурожайному лету

Звезды мерцают – к скорой стуже на улице.

Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя отдавать даром.