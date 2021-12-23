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Год Тигра третий по счету в двенадцатилетнем китайском гороскопе и приходит после года Быка. Для большинства представителей зодиакального круга этот период окажется тяжелым бременем испытаний, временем несчастий и бед, однако кому-то обещает счастливые моменты.
Для вас 2022-й год станет крайне удачном в профессиональном плане. Можете смело ждать продвижения по карьерной лестнице. Появится возможность для новых знакомств – в том числе и налаживания связей с влиятельными лицами. Интересные и полезные контакты никогда никому не вредили – в будущем вы это прекрасно осознаете и поймете всю выгоду привилегированности собственного положения. Отношения со второй половинкой будут на взлете. Иными словами, все у вас будет прекрасно – страдания отведены черни.
Не менее удачный год, чем у Крыс. Разница лишь в том, что вам потребуется для собственной реализации масса сил и энергии. А еще крайне важно постоянство – нужно двигаться вперед твердой поступью, не оглядываясь на сторонние и разветвленные пути. Это могут быть предложения с краткосрочной выгодой, необдуманные траты, под которыми часто подразумеваются предложения с выгодным, на первый взгляд, кредитом. Что касается личных отношений, тут все более чем неплохо. Встретить свою половинку можно везде – главное не потеряться самому.
Сплошная белая полоса – просто неприличная череда везений. Поставите миллион в покер – получите в десять раз больше. Все задуманное легко воплотится в реальность. Поэтому будьте, пожалуйста, поосторожнее с собственными желаниями – они, как у Брюса Всемогущего, легко обретут материальную форму всего лишь по щелчку пальца. Трудностей не бойтесь, с ними тоже легко расправиться.
Звезды решили за вас все проблемы и недостаток в финансах – для желаемого требуется самый базовый алгоритм действий. Просто ходите на работу и будьте хорошим человеком. Иных секретов нет. Везение все сделает за вас.
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