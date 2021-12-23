Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

Многим захочется поскорее завершить старые дела и взяться за новые проекты. Однако быстро достичь прогресса вряд ли получится. Придется потратить много времени и сил, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Это будет раздражать многих представителей зодиакального круга.

Овен

Овнам стоит привести свои мысли в порядок. Отличным вариантом для вас станет медитация. Постарайтесь не поддаваться влиянию негативных эмоций. Сохраняйте спокойствие и позитивный настрой.

Телец

Тельцам желательно взять перерыв в делах. Ваша жизненная энергия практически на нуле. Это значит, что вам необходим отдых. Проведите время в компании любимого человека или устройте посиделки с семьей.

Близнецы

24 декабря Близнецам придется несладко. На вашем пути будут встречаться различные трудности. Откажитесь от спешки и принятия необдуманных решений. Не беритесь за важные задачи – добиться успеха у вас вряд ли получится.

Рак

Раки могут столкнуться с эмоциональным выгоранием. Вам обязательно нужен полноценный отдых. Проведите время на свежем воздухе – это положительно повлияет на ваше состояние. По возможности ограничьте контакты с окружающими.

Лев

Не исключено, что 24 декабря Львы найдут дополнительный источник дохода. Однако не спешите тратить все деньги. Лучше отложите часть средств на реализацию давней мечты. Перед тем, как принять судьбоносное решение, обязательно взвесьте все "за" и "против".

Дева

В пятницу Девам не стоит взваливать на себя слишком много обязанностей. Велик риск не справиться с поставленными перед собой целями. Контролируйте свои эмоции, чтобы не ввязаться в конфликт.

Весы

В этот день Весам важно проявить инициативу. Только так вы добьетесь больших успехов. Удача будет на вашей стороне, так что действуйте! Вполне возможно, что вы найдете новых единомышленников.

Скорпион

Отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими. Скорпионов посетит вдохновение, что выльется в создание каких-то шедевров. Вечером вас могут пригласить на свидание.

Стрелец

У Стрельцов появится шанс наладить свою личную жизнь. В отношениях со второй половинкой наступит благоприятный период. Обсудите все тревожащие моменты и вместе найдите выход из затруднительного положения.

Козерог

24 декабря Козерогов ждет неудачный день. Находить общий язык с окружающими будет крайне сложно. Отложите важные дела на потом. В противном случае избежать досадных ошибок не получится.

Водолей

У Водолеев появится шанс продвинуться по карьерной лестнице. Чтобы добиться поставленных перед собой целей, проявите активность и настойчивость. Обдумывайте каждый свой шаг и не идите на поводу у эмоций.

Рыбы

В пятницу Рыбы смогут решить финансовые проблемы. Не исключена неожиданная прибыль. Однако не стоит бросать деньги на ветер. Если вы правильно расставите приоритеты, то останетесь в плюсе.

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