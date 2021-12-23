В пятницу нельзя надевать на себя старую одежду

24 декабря православные чтят память преподобного Никона Сухого. Он появился на свет в зажиточной семье.

Никон решил отказаться от мирских благ и посвятить свою жизнь служению Господу. Вскоре Сухой принял иночество в Киево-Печерском монастыре.

Преподобный перенес немало страданий. Так, он побывал в плену у половецкого хана Боняка. Однако благодаря своей вере Никон достойно прошел через все испытания.

Традиции и обычаи в Никонов день

На Руси в этот день было принято зажигать лампады. Под свет изделий крестьяне просили солнце осветить землю и отогнать нечистую силу.

Наши предки загадывали желания, используя при этом веточку яблони. Часть растения ставили в воду и произносили вслух то, о чем мечтали. Если к Рождеству веточка распустилась – все желаемое осуществится.

Что нельзя делать 24 декабря

Нельзя надевать на себя старую или испачканную одежду. Тот, кто ослушается, навлечет на себя многочисленные неприятности.

На Никона нежелательно оставлять веник рядом со входной дверью. В соответствии с суеверием, изделие заберет себе нечистая сила. На вениках злые духи будут рассекать по небосводу, что спровоцирует сильнейшую метель.

После того, как стемнеет, не стоит выполнять работу по дому. Иначе нечисть утроит беспорядок, который придется "разгребать" долгое время.

Приметы на 24 декабря

В одно дупло забрались сразу несколько белок – к резкому похолоданию.

Появившиеся по обе стороны от солнца блики предвещают сильные морозы.

Содержимое горшков выливается при кипении – небо затянут тучи.

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