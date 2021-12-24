Некоторые смогут потратить деньги на то, о чем давно мечтали

Многие ждут от 2022 года позитивных перемен. Кто-то мечтает о том, чтобы финансовые проблемы остались в прошлом. Астрологи назвали четырех представителей восточного гороскопа, которым уготовано богатство уже в январе.

Лошадь

Даже если на пути Лошадей встретятся какие-либо преграды, они найдут выход из затруднительного положения. В этом им с удовольствием помогут родные и друзья. Не исключено, что рожденные под этим знаком люди смогут продвинуться по карьерной лестнице. Новая должность обещает более крупный заработок. По словам экспертов по звездам, Лошади получат помощь от какого-то важного человека.

Бык

Уже в январе у Быков появится шанс поправить свое материальное положение. Начальство оценит их старания и предложит занять новую, хорошо оплачиваемую должность. Однако легкого успеха ждать не нужно. Придется много трудиться для того, чтобы добиться поставленных перед собой целей.

Овца

В 2022 году Овцы скорее всего найдут новые источники дохода. Финансовая ситуация стабилизируется, что не может не радовать. Это значит, что у них появится шанс приобрести то, о чем они давно мечтали. На личном фронте ожидаются приятные перемены.

Петух

Петухи тоже входят в число тех, кто разбогатеет в новом году. Денежная фортуна будет покровительствовать представителям этого знака. Они забудут о финансовых проблемах как минимум на пару месяцев, передает Sohu.

Ранее астрологи рассказали, кому повезет в 2022-м по восточному гороскопу.