Приметы на 25 декабря: что нельзя делать в католическое Рождество

Приметы на 25 декабря: что нельзя делать в католическое Рождество
Фото: depositphotos.com
В эту дату ни в коем случае нельзя отказывать в милостыне

В субботу, 25 декабря, католики отмечают Рождество. Православные же чтут в этот день святого Спиридона Тримифунтского. Главное правило этого дня – не отказывать в помощи и милостыне. 

Также 25 декабря на Руси считался днем солнцеворота. В это время наша звезда разворачивается на лето.

Что можно делать в католическое Рождество

Тем, кто празднует, следует обменяться подарками. Устроить праздничный ужин, для которого приготовить обязательно блюда из мяса и кекс с цукатами. Также принято в этот день колядовать.

Важно до этой даты украсить дом к Новому году. Иначе, согласно поверью, семью ждут неудачи. 

В этот день важно не закрывать шторами окна, нужно впустить в дом как можно больше света. К удаче будет – встретить рассвет. 

Что нельзя делать 25 декабря

В эту дату не ходили в лес, чтобы не разбудить медведя, что сулило несчастье.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. 

Приметы на 25 декабря

Мороз в этот день – холодно будет на православное Рождество.

Пасмурно – на Новый год потеплеет, а весна будет ранняя. 

Не отдать все долги – следующий год будет трудно с финансами.

Ранее "Утро" рассказывало, кто разбогатеет уже в январе 2022 года. 

Полина ИВАНОВА
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