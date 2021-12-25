Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
В субботу, 25 декабря, католики отмечают Рождество. Православные же чтут в этот день святого Спиридона Тримифунтского. Главное правило этого дня – не отказывать в помощи и милостыне.
Также 25 декабря на Руси считался днем солнцеворота. В это время наша звезда разворачивается на лето.
Тем, кто празднует, следует обменяться подарками. Устроить праздничный ужин, для которого приготовить обязательно блюда из мяса и кекс с цукатами. Также принято в этот день колядовать.
Важно до этой даты украсить дом к Новому году. Иначе, согласно поверью, семью ждут неудачи.
В этот день важно не закрывать шторами окна, нужно впустить в дом как можно больше света. К удаче будет – встретить рассвет.
В эту дату не ходили в лес, чтобы не разбудить медведя, что сулило несчастье.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Мороз в этот день – холодно будет на православное Рождество.
Пасмурно – на Новый год потеплеет, а весна будет ранняя.
Не отдать все долги – следующий год будет трудно с финансами.
Ранее "Утро" рассказывало, кто разбогатеет уже в январе 2022 года.
В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона
Кишинев не признает проблему своей, однако не предоставляет возможности в ней разобраться