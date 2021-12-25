В эту дату ни в коем случае нельзя отказывать в милостыне

В субботу, 25 декабря, католики отмечают Рождество. Православные же чтут в этот день святого Спиридона Тримифунтского. Главное правило этого дня – не отказывать в помощи и милостыне.

Также 25 декабря на Руси считался днем солнцеворота. В это время наша звезда разворачивается на лето.

Что можно делать в католическое Рождество

Тем, кто празднует, следует обменяться подарками. Устроить праздничный ужин, для которого приготовить обязательно блюда из мяса и кекс с цукатами. Также принято в этот день колядовать.

Важно до этой даты украсить дом к Новому году. Иначе, согласно поверью, семью ждут неудачи.

В этот день важно не закрывать шторами окна, нужно впустить в дом как можно больше света. К удаче будет – встретить рассвет.

Что нельзя делать 25 декабря

В эту дату не ходили в лес, чтобы не разбудить медведя, что сулило несчастье.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Приметы на 25 декабря

Мороз в этот день – холодно будет на православное Рождество.

Пасмурно – на Новый год потеплеет, а весна будет ранняя.

Не отдать все долги – следующий год будет трудно с финансами.

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