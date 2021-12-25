Некоторым проще других дается создание финансовой империи

Ни для кого не секрет, что знак зодиака, под которым довелось родиться человеку, оказывает огромное влияние на его судьбу. Опытные астрологи рассказали, в каком зодиакальном доме чаще всего рождаются будущие миллиардеры. Особые качества помогают некоторым людям сколотить состояние.



Дева

Этот знак – настоящий рекордсмен среди богачей. 12% миллиардеров во всем мире родились именно под покровительством Девы. Представители этого зодиакального дома привлекают финансовую фортуну своим трудолюбием, общительностью и бесконечным человеческим обаянием.

Водолеи и Овны

На втором месте расположились Овны и Водолей. Примерно по 8% толстосумов родились под этими знаками. Овнам удается завоевать теплое место под солнцем благодаря своему упорству и хитроумию. А вот Водолеи являются настоящими трудоголиками, которые между семьей и работой обычно выбирают карьеру и достигают на этом поприще небывалых высот.

Рыбы

Любопытно, что в сфере отечественного предпринимательства лидирующие позиции у Рыб. Представители этого зодиакального дома отличаются склонностью к риску и авантюризму. В непростых экономических условиях именно такие люди обычно оказываются на гребне волны.

Стрельцы и Козероги

Представителей этих зодиакальных домов отличает самоуверенность и расчетливость. Обычно Козероги и Стрельцы не подвержены переживаниям по поводу горестей других людей. Такая хладнокровность позволяет им добиваться больших высот в вопросе карьеры. Кроме того, Козероги – настоящие трудоголики, а Стрельцы отличаются высоким уровнем эрудированности.

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