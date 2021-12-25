Стоит остаться дома, чтобы не навлечь беду

В четвертом веке за веру в Христа поплатился жизнью военноначальник Евстратий. 26 декабря православные чтут его память. В народе не Руси же эту дату называли Ведьмиными посиделками.

Наши предки верили, что ведьмы в этот день собираются, чтобы украсть солнце. Такое объяснение находили сильным вьюгам и темноте. Над входом в дом вешали крест, а у двери ставили топор, чтобы нечистая сила не проникла в помещение.

Что нельзя делать в Евстратиев день

Не стоит заходить в дом, не отряхнув снег с одежды и обуви.

Опасно в эту дату ругаться.

Запрещается ездить верхом на лошадях – это к беде.

Нельзя выходить из дома. На Руси верили, что нечистые силы подпортят жизнь.

Что можно делать 26 декабря

Считается, что если дотронуться до колокола в церкви и произнести имя больного человека, он вскоре выздоровеет.

В эту дату также хорошо сходить в баню – здоровье в следующем году будет отменным.

Детям дают ложку меда, чтобы не болели.

Приметы в Евстратиев день

Сороки по снегу скачут – будет тепло.

Волки воют – жди морозов.

Какая погода 26 декабря – такая будет в январе.

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