Приметы на 26 декабря: что нельзя делать в Евстратиев день

Приметы на 26 декабря: что нельзя делать в Евстратиев день
Фото: Marijan Murat/dpa/www.globallookpress.com
Стоит остаться дома, чтобы не навлечь беду

В четвертом веке за веру в Христа поплатился жизнью военноначальник Евстратий. 26 декабря православные чтут его память. В народе не Руси же эту дату называли Ведьмиными посиделками. 

Наши предки верили, что ведьмы в этот день собираются, чтобы украсть солнце. Такое объяснение находили сильным вьюгам и темноте. Над входом в дом вешали крест, а у двери ставили топор, чтобы нечистая сила не проникла в помещение. 

Что нельзя делать в Евстратиев день

  • Не стоит заходить в дом, не отряхнув снег с одежды и обуви.
  • Опасно в эту дату ругаться.
  • Запрещается ездить верхом на лошадях – это к беде.
  • Нельзя выходить из дома. На Руси верили, что нечистые силы подпортят жизнь. 

Что можно делать 26 декабря

  • Считается, что если дотронуться до колокола в церкви и произнести имя больного человека, он вскоре выздоровеет.
  • В эту дату также хорошо сходить в баню – здоровье в следующем году будет отменным.
  • Детям дают ложку меда, чтобы не болели.

Приметы в Евстратиев день

  • Сороки по снегу скачут – будет тепло.
  • Волки воют – жди морозов. 
  • Какая погода 26 декабря – такая будет в январе. 

Ранее "Утро" рассказывало, какие знаки разбогатеют в 2022 году. 

Полина ИВАНОВА
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