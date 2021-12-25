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В четвертом веке за веру в Христа поплатился жизнью военноначальник Евстратий. 26 декабря православные чтут его память. В народе не Руси же эту дату называли Ведьмиными посиделками.
Наши предки верили, что ведьмы в этот день собираются, чтобы украсть солнце. Такое объяснение находили сильным вьюгам и темноте. Над входом в дом вешали крест, а у двери ставили топор, чтобы нечистая сила не проникла в помещение.
Ранее "Утро" рассказывало, какие знаки разбогатеют в 2022 году.
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