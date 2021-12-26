Будут и благоприятные периоды в следующие 12 месяцев

В период ретроградных планет все планы рушатся, все валится из рук. Переговоры в это время проваливаются, техника ломается, повышается риск травм, аварий и других неприятностей. В какие дни следующего, 2022 года, ожидаются подобные опасные периоды, рассказала астролог Наталья Рыкова.

Ретроградный Меркурий

"Обратное" движение этой планеты ожидается с 14 января по 4 февраля, с 10 мая по 3 июня, с 10 сентября по 2 октября. Это время завершения всех начатых дел.

Ретроградная Венера

Венера уже находится в этой фазе, в которой пробудет до 19 января 2022 года. Период подходит для переосмысления жизни, окружения, мнений.

Ретроградный Марс

Конфликты и ссоры могут настигнуть людей с 30 октября 2022 по 12 января 2023 года.

Ретроградный Плутон

Анализировать ошибки и менять окружение придется с 29 апреля по 9 октября.

Ретроградный Юпитер

А вот эта планета даст передышку и позволит много достичь. С 28 июля по 23 ноября можно действовать.

Ретроградный Сатурн

Изменить жизнь к лучшему удастся и благодаря Сатурну с 5 июня по 23 октября.

Ретроградный Нептун

Творческих людей ждет удача с 28 июня по 4 декабря. А еще Нептун позволит разобраться с психологическими проблемами.