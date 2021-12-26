Построить идеальную семью можно с тремя представителями звездных домов

Каждая представительница прекрасного пола мечтает создать крепкую семью. Астрологи рассказали, с какими знаками зодиака среди мужчин брак будет настоящей сказкой.

Лучшими мужьями являются Девы, Весы и Водолеи.

Девы

Мужчины-Девы – очень преданные партнеры. Если они решились на брак, это значит, что их сердце принадлежит одной единственной. У представителей этого знака зодиака не возникнет желания пойти налево. Они готовы сделать все ради благополучия семьи. Однако рожденные под этим созвездием мужчины имеют довольно сложный характер. Им важно, чтобы избранница выполняла их требования и слушалась советов. Если женщина согласится на такие условия, то станет музой для своего супруга.

Весы

Представители сильного пола, рожденные под этим знаком, отличаются искренностью и щедростью. Они готовы носить жену на руках. Мужчины-Весы будут с радостью проводить время с супругой, разделяя с ней различные занятия и увлечения. Изначально добиться их расположения достаточно сложно. Они со всей серьезностью подходят к вопросу поиска спутницы жизни. Весам потребуется много времени для того, чтобы понять – их выбор является правильным.

Водолеи

Мужчины-Водолеи могут стать для своей избранницы настоящим другом. Они выслушают и сделают все возможное, чтобы решить проблему. С ними можно поговорить абсолютно на любую тему. Представители этого знака зодиака верны супруге. Поэтому бояться за то, что они найдут кого-то на стороне, точно не стоит. Водолеи достаточно упрямы – это единственный минус, с которым придется бороться их второй половинке.

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