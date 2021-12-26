От многих потребуется решительность и готовность к действию

27 декабря представители большинства зодиакальных домов почувствуют тягу к оправданному риску. Не стоит опасаться, вселенная будет на стороне самых смелых.

Овен

В этот день Овны ощутят романтический настрой. Не стоит сдерживать свои порывы – отличным вариантом будет организовать романтический ужин для своей второй половинки. Одинокие сердца в понедельник могут повстречать свою судьбу. Также возможны неожиданные известия.

Телец

Понедельник пройдет в решении насущных вопросов. От Тельцов требуется максимальная концентрированность на рабочих активностях. В спорных ситуациях не сдавайте свои позиции и будьте готовы отстоять свою точку зрения.

Близнецы

Близнецы могут серьезно изменить свою жизнь, если решатся на оправданный риск. Давно пора перестать подстраиваться под других. Вселенная ждет от вас активных действий. Также возможны крупные финансовые поступления.

Рак

27.12 Раки будут чувствовать себя не в своей тарелке. Дело в том, что в этот день их энергетические ресурсы истощатся. Сейчас следует воздержаться от необдуманных шагов. Сложный период нужно просто переждать. Избегайте шумные компании и общение с малознакомыми людьми.

Дева

Девам предстоит сделать судьбоносный выбор. Главная задача – сконцентрироваться и принять правильное решение. Посоветуйтесь с близкими, сейчас их поддержка нужна вам, как никогда. Крупные покупки лучше избегать.

Лев

Понедельник не принесет ничего нового в жизни Львов. День пройдет в мелких хлопотах и обыденных заботах. Вечер лучше посвятить творчеству или планированию на будущее. А можно просто отдохнуть с вкусным ужином за хорошим фильмом.

Весы

Весы почувствуют сильную тягу к переменам. Подумайте, возможно пришло время сменить сферу деятельности. По крайней мере, вам стоит переговорить с руководством об изменении условий работы или продвижении по карьерной лестнице. Финансовая фортуна 27 декабря будет на стороне представителей этого зодиакального дома.

Скорпион

Скорпионы могут позволить себе оправданный риск. Сделанные в этот день финансовые вложения или запуск нового проекта обещают хорошую прибыль в будущем. Также не забывайте о семье – ваша вторая половинка нуждается в любви и заботе.

Стрелец

Стрельцам пора притормозить и обдумать события прошедшего периода. Далеко не все люди в вашем окружении позитивно влияют на вашу жизнь. Иногда некоторые связи лучше оборвать. Расходование энергии на негативно настроенных знакомых подтачивает ваши душевные силы.

Козерог

Вселенная предоставит Козерогам шанс запустить процесс внутреннего обновления. Представителям этого знака нужно быть открытыми к предложениям. Обратите внимание на возможность повысить собственный уровень образования.

Водолей

Водолеи проведут этот день в семейных заботах. Близкие люди нуждаются в вашей заботе и поддержке. Постарайтесь уделить внимание каждому, ваши советы могут помочь окружающим в сложных жизненных ситуациях. Также возможны неожиданные премии или выигрыш.

Рыбы

Рыбам стоит пересмотреть свое отношение к финансам. Излишняя расточительность может выйти боком представителям этого зодиакального круга. В ближайшее время Рыбы ощутят потребность в переменных, на осуществление которых потребуются денежные средства.

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