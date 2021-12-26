В понедельник нежелательно браться за новые проекты

27 декабря – день памяти мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Они пострадали за свою веру в период правления древнеримского императора Диоклетиана.

Аполлоний тщательно скрывал тот факт, что он являлся христианином. Мученик боялся гонений и пыток, которым подвергались православные. Как-то раз он должен был принести жертву языческим богам. Не желая совершать данный обряд, Аполлоний обратился за помощью к Филимону. Он попросил язычника сделать все за него.

Внезапно Филимон прилюдно заявил, что верит в Бога. Аполлоний решил последовать примеру товарища. Мучеников схватили и подвергли жестким пыткам. Всем страшным процессом руководил язычник Ариан.

После смерти Филимона и Аполлония их мучитель тоже обратился в христианскую веру.

Традиции и обычаи в Филимонов день

В этот день крестьяне занимались уборкой своих домов. Они верили, что в ту избу, где царит порядок, не проникнет нечистая сила.

Прежде чем выйти на улицу, наши предки обязательно умывали лицо. Таким образом они отгоняли от себя несчастья.

Что нельзя делать 27 декабря

На Филимона нежелательно браться за новые проекты. Считается, что добиться успеха в делах вряд ли получится.

Нельзя ложиться в кровать, предварительно не приняв ванну. Как гласит суеверие, того, кто ослушается, будут мучить кошмары.

27 декабря – неподходящий день для совершения крупных финансовых операций. Велик риск совершить ошибку и лишиться всех накоплений.

Приметы на 27 декабря

Если 27 декабря установилась теплая для зимы погода, то лето выдастся жарким.

Погода меняется несколько раз за день – к потеплению.

В ночное время появился иней – ждите снегопада.

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