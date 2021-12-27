Не у всех получится добиться существенных успехов

В преддверии Нового года не стоит взваливать на себя слишком много обязанностей. Важно уделить время себе. Астрологи советуют наладить режим сна, и тогда самочувствие значительно улучшится.

Овен

Овнов ждет продуктивная неделя. У вас появится возможность научиться чему-то новому. Если вам не хватает ярких эмоций, познакомьтесь с интересными людьми. Не бойтесь избавляться от того, что тянет вас вниз.

Телец

Тельцам пора преодолеть страхи и начать действовать. Смело беритесь за реализацию давних планов – удача будет на вашей стороне. Не исключено, что вы сможете получить повышение по работе.

Близнецы

В период с 27 декабря по 2 января Близнецы могут столкнуться с неуверенностью и многочисленными сомнениями. Перед тем, как принять важное решение, обязательно проанализируйте все нюансы.

Рак

Новая неделя обещает быть удачной для Раков. Подумайте о том, каких целей вы бы хотели достичь в будущем. Никакие сложности не собьют вас с намеченного пути. Важно не пренебрегать собственным здоровьем.

Лев

Чтобы добиться крупных успехов, Львам необходимо прислушиваться к своей интуиции. Она подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации. Возможны новые знакомства с интересными людьми.

Дева

Девам скорее всего предстоит ответить за допущенные ранее ошибки. Не стоит обманывать окружающих и давать обещания, которые вы вряд ли исполните. Возьмитесь за реализацию творческих проектов.

Весы

Весы будут активны как никогда раньше. Отличное время для того, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Не бойтесь делать первый шаг. На неделе у вас также появится возможность как следует отдохнуть и разобраться в собственных мыслях.

Скорпион

Скорпионам не стоит тратить слишком много энергии. В противном случае ваше здоровье окажется под угрозой. Если беретесь за какое-то дело, обязательно доводите его до конца. Откажитесь от необдуманных поступков.

Стрелец

У Стрельцов появится шанс больше времени проводить с близкими. Одинокие представители этого знака зодиака могут встретить вторую половинку. Не исключены успехи в карьерном плане.

Козерог

Козерогов ждет неблагоприятный период. За эти 7 дней вы не раз окажетесь втянутыми в конфликт. Ваше моральное состояние окажется под ударом. Не ведитесь на поводу у своих эмоций и следите за речью.

Водолей

Водолеи смогут решить старые проблемы. Проекты, в которых вы участвуете вместе с единомышленниками, окажутся успешными. Прогресс в делах не заставит себя долго ждать. Подумайте, как наладить отношения с важными людьми.

Рыбы

Рыбам важно избавиться от негатива, чтобы вступить в Новый год со светлыми мыслями. Совершайте как можно больше хороших поступков.

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