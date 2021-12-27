Гороскоп на 28 декабря 2021 года

Гороскоп на 28 декабря 2021 года
Фото: Simone Brandt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

День для многих обещает быть благоприятным. Не исключены неожиданные встречи и интересные знакомства. У некоторых появится шанс воплотить в жизнь то, о чем они давно мечтали.

Овен

Если Овны давно хотели перемен, то наступила подходящая пора. Перестаньте переживать из-за пустяков и начните действовать. Главное, не переоценивайте собственные силы. В противном случае вас ждут неприятности.

Телец

28 декабря звезды советуют Тельцам заняться полезными делами. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Даже если на вашем пути встретятся трудности, не стоит опускать руки и сдаваться. Во второй половине дня уделите время саморазвитию.

Близнецы

Близнецам желательно как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Отличным вариантом для вас станет поездка за город вместе с родными. Вечером обязательно уделите внимание своей второй половинке.

Рак

Во вторник Раков ждет неблагоприятный день. Вам будет достаточно сложно сконцентрироваться на чем-то важном. Придется рассчитывать на собственные силы – окружающие вряд ли протянут вам руку помощи.

Лев

В первой половине дня Львы получат какие-то хорошие новости. Это зарядит вас позитивом на неделю вперед. Астрологи не советуют взваливать на себя слишком много обязанностей. В противном случае переутомления не избежать.

Дева

28 декабря Девы могут оказаться втянутыми в серьезный конфликт. Не стоит идти на поводу у своих эмоций. Постарайтесь сохранять самообладание и мыслить здраво. Вечер вам лучше провести в домашней обстановке.

Весы

В этот день Весы могут смело браться за новые проекты. Удача будет на вашей стороне. Вполне возможно, что начальство предложит вам занять более высокую должность. Не сомневайтесь в собственных силах – у вас все получится!

Скорпион

Скорпионам следует распрощаться со старыми обидами. Не стоит копить в себе негативные эмоции. Это сильно сказывается на вашем моральном состоянии. Уделите время решению семейных проблем.

Стрелец

Стрельцам могут поступить выгодные предложения, которые сулят хорошую прибыль в будущем. Проявите инициативу и докажите всем, на что вы способны. В отношениях с партнером вас ждут взаимопонимание и гармония.

Козерог

28 декабря Козерогов ждет максимально насыщенный день. Вы окажетесь в центре внимания. Окружающих покорит ваше обаяние, так что не упустите шанс заявить о себе. Не исключены встречи с интересными людьми.

Водолей

Во вторник Водолеи столкнутся с большим количеством дел. К счастью, вы легко с ними справитесь. Удача будет улыбаться вам на протяжении всего дня. Вечером ждите сюрприза от своей второй половинки.

Рыбы

У Рыб появится шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Вы будете активны и сконцентрированы. Не исключены интересные предложения, которые покажутся вам очень заманчивыми. 

Ранее "Утро" опубликовало гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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