Во вторник нежелательно жаловаться на погоду

28 декабря православные чтят память монаха Трифона Печенгского. Он жил в 16 веке на Кольском полуострове.

Трифон родился в семье священника в Тверской области. Преподобный прошел военную службу. После этого он возглавил шайку разбойников. Как-то раз Печенегский поссорился со своей избранницей и в порыве гнева убил ее.

Вскоре он осознал, что натворил. Раскаявшись, Трифон отправился на Кольский полуостров. Около пяти лет будущий монах бродил по диким землям. Однажды Печенегский встретил Феодорита Кольского. Они объединились и начали проповедовать христианство среди местных язычников.

Спустя некоторое время Трифон и Феодорит построили монастырь во имя Святой Троицы. Вскоре Печенегский подстригся в монахи.

Монах ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Обычаи и традиции в Трифонов день

На Руси верили, что в Трифонов день нечистая сила покидает села. Чтобы прогнать ее, крестьяне поутру выходили на улицу и высыпали на снег горящие угли.

Трифона считали покровителем моряков. Преподобному молились, когда отправлялись в дальнее плавание.

Что нельзя делать 28 декабря

В этот день не стоит жаловаться на погоду. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем.

На Трифона нельзя ссориться – как с близкими, так и с коллегами по работе. Тот, кто ослушается, обречет себя на трудности.

28 декабря нежелательно ходить в гости. Как гласит суеверие, если провести этот день вне родных стен, то в будущем придется часто странствовать.

Приметы на 28 декабря

За окном доносится громкое чириканье синиц – в ближайшее время похолодает.

На заре небо окрасилось в красный цвет – к суровым морозам.

Треск деревьев в лесу предвещает сильную метель.

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