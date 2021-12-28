Не все смогут добиться больших успехов

Первая половина дня обещает быть напряженной. У многих резко поменяются планы из-за непредвиденных обстоятельств. Важно сохранять самообладание, чтобы не нарваться на неприятности. Ближе к вечеру влияние позитивных тенденций усилится.

Овен

Овнов ждет спокойный и размеренный день. Вам не придется никуда спешить. Вы успешно справитесь со старыми делами, которые постоянно откладывали на потом. Не стоит прыгать выше своей головы – вашу инициативность вряд ли кто-то оценит.

Телец

Астрологи советуют Тельцам уделить время решению рабочих вопросов. Смело назначайте встречи с деловыми партнерами – вы легко найдете подход к окружающим. У вас появится шанс заключить выгодную сделку.

Близнецы

29 декабря Близнецы смогут укрепить свой авторитет. Начальство и коллеги будут прислушиваться к вашему мнению. Будьте особенно внимательны во время работы с важными документами. Велик риск допустить серьезную ошибку.

Рак

Раки могут попасть в неприятную ситуацию на работе. Речь идет о каком-то крупном конфликте. Постарайтесь занять нейтральную позицию. По возможности сгладьте острые углы – лишние проблемы вам ни к чему.

Лев

В среду Львам важно обращать внимание на детали. Благодаря этому вы найдете ответы на интересующие вопросы. Не исключены новые знакомства. Люди, встречающиеся на вашем пути, подарят ценный опыт.

Дева

В этот день Девам желательно завершить старые дела. Ваше финансовое положение может улучшиться. Но не стоит сразу же тратить полученные деньги. В отношениях с близкими все будет прекрасно. В семье будут царить гармония и взаимопонимание.

Весы

В первой половине дня Весы окажутся в плену воспоминаний. Вы начнете грустить из-за того, что некоторые события больше не повторятся. После обеда настроение заметно улучшится, и вы отлично проведете время.

Скорпион

29 декабря Скорпионы добьются больших успехов в карьерном плане. Используйте возможность проявить себя с лучшей стороны. Начальство обязательно оценит ваши старания. Сидеть без дела не рекомендуется.

Стрелец

Стрельцы смогут наладить отношения с окружающими. Деловые встречи и переговоры пройдут очень продуктивно. Вечером вам придется решать семейные проблемы. Это может подпортить ваше настроение.

Козерог

День идеально подходит для творческих занятий. Все идеи, которые приходят Козерогам в голову, достойны скорейшей реализации. Будьте внимательны при выборе единомышленников. Не стоит подпускать к себе малознакомых людей.

Водолей

На работе Водолеев ждут выгодные предложения. Перед тем, как согласиться, обязательно взвесьте все "за" и "против". Не стесняйтесь просить помощи у близких людей. Они подержат вас в затруднительной ситуации.

Рыбы

29 декабря Рыбы будут с легкостью находить общий язык с окружающими. Организуйте встречу со старыми друзьями. Это подарит вам яркие эмоции и зарядит позитивом на неделю вперед. Одинокие представители этого знака зодиака могут встретить свою любовь.

Ранее астролог Юлия Николаева рассказала, каким знакам зодиака будут завидовать в 2022 году из-за их успешности.