Приметы на 29 декабря: что нельзя делать в Агеев день

Приметы на 29 декабря: что нельзя делать в Агеев день
Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В среду не стоит ремонтировать обувь

29 декабря православные вспоминают святого Аггея. Он был одним из последних пророков Ветхого Завета.

Аггей начал пророчествовать примерно в 520 году до нашей эры. По некоторым данным, он предсказал возвращение иудеев из вавилонского плена. Пророк призывал людей к тому, чтобы достроить второй Иерусалимский храм.

Сведений о жизни пророка достаточно мало. Дата смерти Аггея неизвестна.

Традиции и обычаи в Агеев день

В этот день крестьяне пытались понять, какая погода установится на Святки. Для этого они разжигали костер и бросали в него вылепленные из снега человеческие фигурки. Если после данного ритуала огонь быстро тух, это предвещало ясные дни.

Наши предки 29 декабря старались избавиться от негативных эмоций. Они открывали настежь окна, позволяя морозному воздуху "забрать" все плохое. 

Что нельзя делать 29 декабря

На Агея не стоит ремонтировать обувь. Гвозди, забитые в ботинки, ассоциируются с гвоздями на крышке гроба. В соответствии с суеверием, чем больше будет крепежных изделий, тем скорее человек уйдет из жизни.

29 декабря нежелательно сидеть на столе. В противном случае придется страдать из-за финансовых проблем.

В этот день нельзя разговаривать с кем-то через порог. Тот, кто ослушается, надолго рассорится с собеседником.

Приметы на 29 декабря

  • На окнах появились морозные узоры – ближайшие 20 дней выдадутся холодными.
  • Если в Агеев день морозно, то оставшиеся зимние месяцы будут суровыми.
  • Снег лежит вплотную к забору – летом не стоит ждать богатого урожая. 

Ранее астролог Наталья Рыкова перечислила неблагоприятные дни в 2022 году. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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