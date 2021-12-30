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30 декабря православные чтят память библейского пророка Даниила. Он был потомком знатного иудейского рода.
Когда Даниил был подростком, он попал в плен и был отправлен в Вавилон. Там будущий пророк стал служить при дворе. В соответствии с информацией, хранящейся в Библии, святой обладал необычным даром – он умел растолковывать сны. Благодаря чудесной способности, дарованной Господом, Даниил получил известность.
Также в этот день принято вспоминать святых Анания, Мисаила и Азария, которые вместе с Даниилом побывали в вавилонском плену.
30 декабря наши предки уделяли особое внимание огню. Хозяйки топили печи, чтобы прогнать из дома негативную энергетику и отпугнуть злых духов.
На Руси в Данилов день нужно было обязательно сходить в баню. Считалось, что это поможет смыть с человека все грехи.
В этот день не стоит заниматься рукоделием. В противном случае могут возникнуть трудности на любовном фронте.
На Данила нельзя опаздывать. Как гласит суеверие, тот, кто неправильно рассчитает свое время, лишится удачи и благополучия.
30 декабря нежелательно жаловаться на свои болячки, иначе проблемы со здоровьем сильно усугубятся.
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