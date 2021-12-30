Приметы на 30 декабря: что нельзя делать в Данилов день

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать в Данилов день
Фото: Danita Delimont/www.globallookpress.com
В четверг нежелательно заниматься рукоделием

30 декабря православные чтят память библейского пророка Даниила. Он был потомком знатного иудейского рода.

Когда Даниил был подростком, он попал в плен и был отправлен в Вавилон. Там будущий пророк стал служить при дворе. В соответствии с информацией, хранящейся в Библии, святой обладал необычным даром – он умел растолковывать сны. Благодаря чудесной способности, дарованной Господом, Даниил получил известность.

Также в этот день принято вспоминать святых Анания, Мисаила и Азария, которые вместе с Даниилом побывали в вавилонском плену.

Традиции и обычаи в Данилов день

30 декабря наши предки уделяли особое внимание огню. Хозяйки топили печи, чтобы прогнать из дома негативную энергетику и отпугнуть злых духов.

На Руси в Данилов день нужно было обязательно сходить в баню. Считалось, что это поможет смыть с человека все грехи. 

Что нельзя делать 30 декабря

В этот день не стоит заниматься рукоделием. В противном случае могут возникнуть трудности на любовном фронте.

На Данила нельзя опаздывать. Как гласит суеверие, тот, кто неправильно рассчитает свое время, лишится удачи и благополучия.

30 декабря нежелательно жаловаться на свои болячки, иначе проблемы со здоровьем сильно усугубятся.

Приметы на 30 декабря

  • Если в этот день началась метель, это значит, что пчелы будут хорошо роиться.
  • В Данилов день ветви деревьев покрыты инеем – к потеплению.
  • По погоде, установившейся 30 декабря, можно понять, какой будет весна. 

Ранее бизнесмен Борис Кючуков рассказал, какие предсказания болгарской провидицы Ванги на 2022 год могут сбыться уже через месяц. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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