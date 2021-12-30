Определенные качества представителей звездных домов описали повадки четвероногих

На популярной платформе TikTok появился ролик, в котором дана характеристика разным знакам зодиака. В качестве наглядного примера были использованы забавные видео с участием животных.

Автор охарактеризовал Козерогов как активных и неугомонных. На видео их поведение описывает котенок, который мчится за игрушкой.

В Близнецах желание что-либо делать просыпается только ночью. Данное качество этого знака зодиака описал ролик со сметающим все на своем пути котом.

В случае со Стрельцами пользователь TikTok акцентировал внимание на их любви к красивым вещам. На видео люди, рожденные под этим созвездием, сравниваются с котом породы сфинкс, которого хозяева одели в милый розовый наряд – кофту и шапочку.

Раки и Весы – это знаки зодиака, постоянно конфликтующие друг с другом. В ролике их характеризуют коты, которые не могут поделить лакомство. Один из хвостатых забирает еду у своего собрата, не давая ему попробовать угощение.

Тельцов автор видео назвал невероятно неловкими. Их неуклюжесть описывает котик, упавший в набранную ванну с пеной.

Жизнерадостность Дев иллюстрирует ролик, на котором хаски весело прыгает перед выходом на прогулку.

Любовь Рыб к пению демонстрирует странно мяукающий кот. Издаваемый питомцем звук больше поход на писк.

Скорпионы, по мнению автора, очень любопытные. Данное качество знака зодиака описывает пес, который внимательно слушает, что ему говорит мужчина.

Что касается Водолеев, то представители этого звездного дома отличаются обаятельностью. Правда в ролике их сравнили с маленькой лягушкой, чье кваканье больше напоминает мяуканье.