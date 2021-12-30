Что сулит парад планет в новогоднюю ночь: астролог рассказала об основных запретах

Что сулит парад планет в новогоднюю ночь: астролог рассказала об основных запретах
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Задуманное в Новый год не сбудется никогда

Пока человечество занимается беготней, выискивая для родных новогодние подарки, Вселенная готовит собственное преподношение для людей: с 25 декабря по 7 января ожидается "парад планет", в который нужно вести себя определенным образом.

Как отметила астролог Алена Никольская, каждому представителю зодиакального круга необходимо проявлять осмотрительность и аккуратность: обходиться без грубостей в общении с окружающими, не желать никому зла. Иначе все плохое непременно вернется бумерангом.

Однако, как оказалось, есть еще одно важное требование: в новогоднюю ночь ни в коем случае не следует загадывать желания. Из-за необычного "парада планет" при убывающей Луне все загаданное не имеет шансов на воплощение в реальность.

Но не стоит расстраиваться: парад планет дает шанс загадать желание практически в любое другое время. К примеру, в ночь с 2 на 3 января 2022 года можно попросить у Вселенной все, чего душа пожелает. Можно это сделать и на следующие сутки. Тут главное знать, как строить просьбу, указывает "Пятый канал".

Астролог назвала точные обстоятельства, при которых можно смело загадывать самое сокровенное желание: выйдите на улицу, вглядитесь в ночное звездное небо, в котором увидите траекторию летящих метеоров, и смело просите Вселенную о том, чего так долго жаждали. А если падают сразу несколько звезд, можно загадывать сколько угодно желаний, указала Никольская.

Ранее Никольская рассказала, что можно просить у судьбы и как вести себя в период ежегодного "коридора затмения", во время которого всему населению земного шара предстоит расплата за ошибки прошлого.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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