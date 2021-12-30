Богатство и удача: каким знакам китайского гороскопа повезет в 2022 году

Богатство и удача: каким знакам китайского гороскопа повезет в 2022 году
Фото: depositphotos.com
Фортуна улыбнется трем счастливчикам

Уже завтра, 31 декабря, завершится 2021 год. Начало нового 12-месячного периода всегда сопровождается надеждами на перемены к лучшему и стремлением добиться больших высот. Китайские эксперты рассказали, каким знакам восточного гороскопа будет сопутствовать удача в новом, 2022 году.

Свинья

Люди, родившиеся в год Свиньи, станут настоящими баловнями фортуны в будущем году. Эксперты из Поднебесной обещают, что представители этого восточного зодиакального круга наконец-то смогут добиться финансовой независимости и пополнят свои счета в банках. Появление нового источника дохода поможет таким людям почувствовать себя в безопасности. Однако не стоит забывать о близких – им может потребоваться материальная поддержка.

Крыса

Рожденные в год Крысы почувствуют, как жизнь меняется к лучшему. Наступление белой полосы очень воодушевит этих людей. Вселенная подарит им бесконечное количество шансов и возможностей во всех сферах жизни. В 2022-м году представителей этого зодиакального дома ждет большой успех в карьере и серьезные финансовые поступления.

Бык

Китайские астрологи также обещают благоприятный год для людей, появившихся на свет в год Быка. Жизнь даст им немало возможностей изменить свою судьбу к лучшему. Главная задача – следить за знаками, которые посылает вселенная. Впрочем, некоторые неприятные ситуации могут кардинально изменить течение событий. В этом случае важно всегда поступать по совести и быть в ладу с близкими людьми.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака чаще становятся миллиардерами.

Источник: Sohu ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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