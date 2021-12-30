Астрологи рассказали, кому повезет в пятницу

Первая половина дня обещает быть достаточно напряженной. Многие представители зодиакального круга начнут остро реагировать на происходящие события. В этот период времени не исключены разногласия и ссоры. После обеда настроение значительно улучшится, и все трудности отойдут на второй план.

Овен

Отличный день для того, чтобы воплотить в жизнь самые смелые желания. Удача будет на стороне Овнов. Вполне возможно, что вам предложат присоединиться к интересному проекту. Не бойтесь пробовать что-то новое.

Телец

Тельцы получат шанс улучшить свое материальное положение. Не исключено, что вы выиграете деньги в лотерее. Оставьте старые обиды и сделайте первый шаг. Окружающие оценят вашу инициативность.

Близнецы

31 декабря Близнецы смогут решить важные вопросы. Вы будете особенно внимательны и сконцентрированы, поэтому быстро справитесь с поставленными перед собой целями. Вероятны выгодные сделки, которые принесут хорошую прибыль в будущем.

Рак

В пятницу Ракам нежелательно браться за что-то новое. Лучше акцентируйте внимание на решении старых задач. Пора перестать откладывать сложные дела в долгий ящик. Если вы проявите настойчивость, то добьетесь больших успехов.

Лев

Львов ждет неудачный день. Многое будет выводить вас из себя и заставлять нервничать. Постарайтесь сохранять спокойствие, ведь в скором времени влияние позитивных тенденций усилится.

Дева

Девам в этот день придется много работать. Вы уйдете с головой в решение бытовых проблем. Зато в плане общения все будет складываться отлично. Вы сможете помириться с тем, с кем по какой-то причине серьезно разругались.

Весы

31 декабря на пути Весов могут встретиться некоторые трудности. Однако не стоит переживать – вы успешно с ними справитесь. Вполне возможно, что ваша помощь потребуется близким людям. Ни в коем случае не игнорируйте проблемы родных.

Скорпион

У Скорпионов не все будет идти по плану. Вам придется подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Вскоре вы поймете, что все сложности привели вас к счастливому финалу. После обеда уделите время домашним делам.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцам отличный день. Ничто не сможет испортить ваше настроение. Позвольте себе побыть наедине с собственными мыслями. Это поможет вам понять, чего вы на самом деле хотите от жизни.

Козерог

У Козерогов могут обостриться давние недуги. Следите за своим питанием и не злоупотребляйте алкоголем. Не стоит быть слишком навязчивыми в отношениях с другими людьми. Займитесь любимым делом – это зарядит вас позитивом.

Водолей

Водолеи почувствуют, как сильно устали от обыденности. Это значит, что пришло время сменить обстановку. Отправьтесь в мини-путешествие со своей второй половинкой. Вечером проведите время в кругу близких.

Рыбы

Рыбам желательно отложить все дела и как следует расслабиться. Вы заслужили отдых, так что не стоит корить себя за взятую передышку. Порадуйте себя – сходите на бьюти-процедуры или посетите любимый ресторан.

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