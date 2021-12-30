Приметы на 31 декабря: что нельзя делать в Модестов день

Приметы на 31 декабря: что нельзя делать в Модестов день
Фото: Joana Kruse/imago stock&people/www.globallookpress.com
В эту дату нельзя громко петь, ругаться и встречать Новый год в одиночестве или в компании одних женщин

Православные чтут в последний день в году святителя Модеста. На Руси в эту дату молились святому о защите домашних животных и скота. А еще вся страна 31 декабря празднует Новый год. 

Традиции и обычаи 31 декабря

1. На праздничный стол стоит подать блюдо из мясо в знак уважения Модесту. 

2. На Руси в этот день не оставляли неприкрытым молоко, а ножи обязательно прятали. Считалось, что иначе можно привлечь нечистую силу.

Приметы в Модестов день

1. По погоде в этот день определяют, каким будет июль.

2. Традиционное суеверие гласит: как встретишь Новый год, так его и проведешь.

3. Ночью в карманах обязательно должны быть деньги, чтобы год был финансово благополучным.

5. Каравай на праздничном столе – к счастью.

Что нельзя делать 31 декабря

1. В эту дату нельзя отдавать долги. Иначе весь год придется этим заниматься.

2. Выносить мусор также запрещается – это к беде. Убираться также вредно. 

3. Нельзя работать в этот день – иначе придется трудиться весь год.

4. Заниматься починкой одежды или обуви – к несчастью. 

Что можно делать 31 декабря

В этот день нужно приготовить вкусности – праздничный стол не должен быть пустым. Тогда весь год будет благоприятным.

Обязательно кому-то из близких нужно вручить подарок – это на удачу. 

Ранее "Утро" рассказывало, кому повезет с финансами в 2022 году. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Политолог заявил о желании Лукашенко "кинуть" Россию

Минск не учел интересы Москвы в новой конституции

Что обсуждали Лукашенко и Путин: мнение белорусского политолога

Бацька приехал в Санкт-Петербург за поддержкой Москвы по конституционной реформе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей