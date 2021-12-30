В эту дату нельзя громко петь, ругаться и встречать Новый год в одиночестве или в компании одних женщин

Православные чтут в последний день в году святителя Модеста. На Руси в эту дату молились святому о защите домашних животных и скота. А еще вся страна 31 декабря празднует Новый год.



Традиции и обычаи 31 декабря

1. На праздничный стол стоит подать блюдо из мясо в знак уважения Модесту.

2. На Руси в этот день не оставляли неприкрытым молоко, а ножи обязательно прятали. Считалось, что иначе можно привлечь нечистую силу.

Приметы в Модестов день

1. По погоде в этот день определяют, каким будет июль.

2. Традиционное суеверие гласит: как встретишь Новый год, так его и проведешь.

3. Ночью в карманах обязательно должны быть деньги, чтобы год был финансово благополучным.

5. Каравай на праздничном столе – к счастью.

Что нельзя делать 31 декабря

1. В эту дату нельзя отдавать долги. Иначе весь год придется этим заниматься.

2. Выносить мусор также запрещается – это к беде. Убираться также вредно.

3. Нельзя работать в этот день – иначе придется трудиться весь год.

4. Заниматься починкой одежды или обуви – к несчастью.

Что можно делать 31 декабря

В этот день нужно приготовить вкусности – праздничный стол не должен быть пустым. Тогда весь год будет благоприятным.

Обязательно кому-то из близких нужно вручить подарок – это на удачу.

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