Как провести новогоднюю ночь каждому знаку зодиака: советы экстрасенса

Как провести новогоднюю ночь каждому знаку зодиака: советы экстрасенса
Фото: depositphotos.com
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Не стоит расстраиваться, если что-то идет не по плану

Приближается самое волшебное время – новогодняя ночь. Наверняка каждый мечтает провести ее как-то по-особенному. Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал, что ждет представителей звездных домов в ночь с 31 декабря на 1 января.

Овен

Овны будут рады встретить Новый год в кругу близких. Подобное времяпровождение подарит вам яркие эмоции. Даже суетливая подготовка к празднику не испортит вам настроение.

Телец

Многие Тельцы заранее распланировали, с кем разделят новогоднюю ночь. Даже если что-то пойдет не по созданному сценарию, не стоит расстраиваться. В любых обстоятельствах вы сможете создать атмосферу праздника.

Близнецы

Ночь с 31 декабря на 1 января Близнецы проведут в компании родных и друзей. Расслабьтесь и перестаньте думать о проблемах. В полной мере наслаждайтесь происходящим вокруг.

Рак

Ракам желательно встретить Новый год в домашней атмосфере. Родные стены подарят вам ощущение тепла и уюта. По словам экстрасенса, времяпровождение в кругу близких зарядит вас позитивом и энергией.

Лев

Для Львов идеальная новогодняя ночь – это праздничное застолье вместе с родными. Вы будете счастливы видеть улыбки на устах членов семьи.

Дева

Девы мечтали встретить Новый год вместе со своей второй половинкой. Однако не у всех имеется такая возможность. Мехди Эбрагими Вафа посоветовал одиноким представителям этого знака зодиака под бой курантов загадать желание и попросить перемен в личной жизни.

Весы

В новогоднюю ночь Весы ощутят себя по-настоящему счастливыми. Рядом будут дорогие сердцу люди, по телевизору покажут любимые советские фильмы, а праздничный стол украсят вкусные блюда.

Скорпион

Вполне возможно, что Скорпионы отправятся в мини-путешествие. Смена обстановки подарит вам яркие впечатления и позволит отдохнуть от рутины, передает "СтарХит".  

Стрелец

Что-то терзает душу Стрельцов. Не стоит копить в себе негативные эмоции. Оставьте все плохое в старом году. Поговорите с близкими – они с удовольствием вас выслушают и поддержат.  

Козерог

Козерогов ждет прекрасное времяпровождение. В новогоднюю ночь обязательно подойдите к зеркалу и уверенно скажите, что в 2022 году вы справитесь со всеми трудностями и добьетесь больших успехов.

Водолей

Водолеи смогут реализовать все задуманное. Только от вас зависит, каким будет праздник. Не бойтесь мечтать и воплощать в жизнь самые смелые идеи.

Рыбы

Рыбам не стоит бояться казаться странными. Если в вас заиграло детство – выходите на улицу играть в снежки или лепить снеговика. Не думайте о том, что подумают другие люди. 

Источник: СтарХит
Анастасия ГОРЮНОВА
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