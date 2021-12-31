Звезды расскажут, что ждет в самый первый день нового года

Луна 1 января продолжает убывать, но перешла в созвездие Льва. В этот день можно добиться успеха так, как никогда. Самое главное – не откладывайте ничего на завтра. Особенно это касается безотлагательных дел.

Овен

Только вера в собственный успех позволит добиться желаемого! Не стоит пропадать таким прекрасным и творческим планам. Проведите вечер в хорошей компании, отдохните душой и телом.

Телец

За счет обаяния и уверенности в себе можно свернуть не одну гору. Помните об этом. Вы – творец собственной судьбы. И все трудности сменятся удачей и везением.

Близнецы

С работой пока что туговато – но это и понятно, 1 января найдется мало желающих предложить интересную вакансию. Но расслабляться точно не стоит – ищите.

Рак

Возможность воплотить в жизнь старые планы. С них и начните свой день, а затем смело отправляйтесь на вечеринку. Побалуйте себя, наконец.

Лев

Неплохо бы придумать, какое интересное занятие себе найти – кажется, вы перепробовали уже все варианты. Но поиски прекращать не нужно точно – до этого далеко.

Дева

Все нестандартные решения спонтанно рождаются в голове. Не ищите в этом причин. Такой уж вы человек – яркий и непосредственный.

Весы

Даже если на этот раз не получится обернуть время вспять, убиваться не стоит. В следующий раз оно вам поддастся – прибавятся и силы, и энергия. Знания и опыт позволят покорить мир.

корпион

С рабочими вопросами разобраться довольно легко. Просто сделайте первый шаг и отбросьте страх. А дальше – по инерции. Встретьтесь со знакомыми и приятелями, проведите с ними приятный вечер.

Стрелец

Только уверенность в собственных силах поможет идти дальше. Действуйте без промедлений – бейте наотмашь. Не время для мыслей – все придет потом.

Козерог

Ближе к обеденному времени в голову придут весьма увлекательные идеи. И их нужно зафиксировать на бумаге – возьмите ручку и запишите, чтобы порыв вдохновения не пропал зря.

Водолей

Не самый приятный день – такое тоже бывает после новогодних посиделок. Успешно справиться с текущим состоянием позволит творчество, а также общение с близкими.

Рыбы

Хорошая физическая форма требует повышенного внимания. На Новый год можно забыть на время о рационе, однако затем снова необходимо садиться на строгую диету.

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