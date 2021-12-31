В этот день православные вспоминают подвиги героев

1 января православная церковь чтит Илью Муромца. Святой почитается в лике преподобных. По легенде, Муромец жил еще в XII веке недалеко от Владимира. Предание гласит, что современники прозвали святого Чоботком – однажды смог отбиться от недругов чеботом, то есть сапогом. Имеено Илья и стал прототипом героя былинного эпоса, который так любят современные дети.

Известно, что детство у Ильи было непростым: страдал от паралича. А затем вдруг исцелился. Служил до пострига в дружине князя. Скончался примерно в 1188 году.

Однако существует и иная версия: погиб он в 1204 году, при взятии Рюриком Киева. Как бы там ни было, Муромца воспевали в подвигах и походах воинской рати. По мощам можно увидеть, что он, как минимум, был на голову выше среднестатистического человека тех лет и обладал довольно внушительной фигурой.

Приметы и обычаи

Главное требование – поклониться земле родной и вспомнить о славных подвигах героев. Так как день памяти святого совпадает с новогодними праздниками, то и работать в этот день не полагается. Считалось, что иначе можно провести целый год, не разгибая спины. На ярмарках продавцы делали неплохую скидку – говорили, что "дорог почин". А от довольства покупателя зависело, как пойдут дела с торговлей в следующем году.

что нельзя делать в день Ильи Муромц

Нельзя трудиться, выносить из дома мусор, давать средства в долг. Ссоры также под запретом – если с кем-то поругаетесь, то весь год окажется конфликтным.

Приметы на 1 января

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