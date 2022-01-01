Удача светит не всем: астропсихолог назвала главных невезунчиков 2022 года

Удача светит не всем: астропсихолог назвала главных невезунчиков 2022 года
NASA/www.globallookpress.com
Во всем есть свои плюсы, утешает эксперт

Множество судеб в грядущем году окажутся под влиянием сразу нескольких затмений. Это особо сложный период для тех, кто был рожден в определенную дату. Астропсихолог Ирина Булгакова рассказала о тех, кому так не повезет в 2022-м.

Небесные тела готовят людям большие и неожиданные сюрпризы. В 2022 году ожидается четыре затмения с девятью ретро-фазами. Простым смертным вникать в эту терминологию не нужно, важно знать следующее: всем придется несладко, но кому-то повезет еще меньше остальных.

Ирина уверяет, что в период с 10 сентября по 2 октября у жителей земного шара наступит крайне непростой период. Меньше всего повезет тем, кто родился в этот диапазон – им суждено поменять систему ценностей. А этот процесс, как известно, сопровождается кризисами и внутренним психологическим напряжением.

Но есть и большой плюс: все-таки все, через что проходит человек, закаляет его как личность. И после перехода твердый внутренний дух позволит наладить отношения с семьей, коллегами и достичь благосостояния.

Исправить последствия ошибок прошлого могут и те, кто родились в период с 10 по 2 декабря. Тут нужно пересмотреть пережитое: придется покопаться в том, что мы так тщетно пытаемся спрятать в памяти от самих себя. Работа над ошибками заключается в следующем: астропсихолог указывает, что необходимо "зачистить" внутреннее пространство от негатива. Быть может, кому-то даже потребуется переезд на постоянное место жительства, помириться с коллегами и заручиться их поддержкой в войне против большого босса на работе.

Ранее "Утро" рассказывало о знаках зодиака, которых ждет большая удача в 2022 году.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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