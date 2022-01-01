Гороскоп на 2 января 2022 года

Гороскоп на 2 января 2022 года
H.-D. Falkenstein/www.globallookpress.com
Проведите весь день на позитиве

Второй день Нового года – время, в которое можно предаться приятной лени, получить хорошие известия и ощутить внутреннюю легкость. Однако положительная энергия поможет тем, кто решит приступить к решительным действиям и оторвется от дивана.

Овен

Нужно хорошо провести время в компании друзей и близких. Оторвитесь, наконец, от салатов, выйдите из дома и сходите в гости. Только помните – нужно обходиться без ругани по пустякам.

Телец

Самое время устроить небольшую авантюру – похулиганить с детьми или провести карнавальный вечер на какую-нибудь тематику. Отойдите от рамок и отдохните от ужасной повседневной рутины.

Близнецы

Будьте осторожны с деньгами – они дарят вам не только определенную свободу и комфорт, но и таят в себе большие риски и опасность. Помните, что деньги рушат семьи и становятся яблоком раздора даже среди самых близких друзей.

Рак

Хотите поваляться подольше в кровати? В принципе, можно отдохнуть пару часов. Но это – самый край. Дальше нужно уделять время семье и близким. Вот насколько вы востребованны.

Лев

У Львов представится шанс помечтать о романтике и подумать о вечном. Никто вас не потревожит. Делайте что душе вздумается, но никого не обижайте и будьте ласковы.

Дева

Девам нужно отбросить все ненужные сомнения в сторону и попробовать что-то неизвестное ранее. От стандартной модели поведения необходимо уходить. Жизнь – это целый эксперимент, и вам еще только предстоит найти себя.

Весы

Немного гнетущая с утра атмосфера – все бегают, орут, чего-то требуют. Займитесь собой и своим самообразованием. Вы – самый лучший себе помощник в этой жизни.

Скорпион

Неплохой день для новых подарков. Кажется, Дед Мороз кое-что вчера недонес. Загляните под елочку: там есть что-то интересное.

Стрелец

Все зависит от того, как вы проявите себя с утра. Встаньте с нужной ноги, почистите зубы, выпейте крепкого кофе и отправляйтесь творить историю.

Козерог

Во второй день Нового года проявлять свои способности трудно, но вы уж постарайтесь. Будьте в тонусе, работайте, делайте зарядку, гуляйте. Жизнь – это бесконечное движение.

Водолей

Звезды советуют прислушаться к ответам окружающих – в кои-то веки можно услышать от них нечто полезное для себя. Интуиция на этот раз может подвести.

Рыбы

Отличное время, чтобы подумать о переезде. Время рисков и кардинальных перемен в жизни. Если же вам не до бытовых вопросов, подумайте, как можно сегодня отдохнуть и душой, и телом.

Ранее "Утро" рассказывало, каким знакам китайского гороскопа повезет в 2022 году.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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