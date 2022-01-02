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В народном календаре 2 января окрестили Игнатьевым днем. В это
время начиналась подготовка к главному христианскому празднику – Рождеству.
В Игнатьев день проводили обряды, связанные с домом. Традиционно люди устраивали вокруг деревень крестные ходы. Кроме того, нужно было поклониться своему дому. В этот день молились о семейном благополучии и сохранности жилища.
2 января начинали готовиться к Рождеству. Хорошей приметой считалось избавиться от хлама в доме. Так, обязательно нужно было выкинуть посуду с трещинами и сколами.
Дурной приметой считалось одалживать что бы то ни было соседям. Так можно было передать свою удачу в чужие руки.
Суеверные 2 января не впускали в свои дома больных и нищих. Считалось, что пригласив таких людей к себе, можно перетянуть их беды на себя.
В Игнатьев день не ели грузди, чтобы не напала тоска. Также не брали деньги в долг и не покупали обувь.
Если в этот день будут осадки, жди хорошего урожая.
Если синицы расщебетались, значит, скоро наступят морозы, которые продержатся долго.
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