День таит опасности для представителей некоторых зодиакальных домов

В понедельник Луна будет находиться в знаке зодиака Дева. Такое положение ночного светила требует, чтобы люди подходили с большим вниманием к принятию решений. Многих в этот день посетит чувство тревоги.



Овен

В этот день Овны могут столкнуться с непониманием близких людей. Также не исключены небольшие неурядицы с коллегами. Главная задача – не рубить с плеча. Все спорные моменты необходимо решать в спокойном расположении духа, иначе не избежать серьезных проблем.

Телец

Тельцы, напротив, почувствуют себя любимчиками фортуны. В этот день вселенная будет благоволить им во всех начинаниях. 3 января отлично подходит для запуска нового дела. Также можно отправиться на долгожданный шоппинг или закатить шумную вечеринку с друзьями.

Близнецы

Противоречивый день. Близнецы как никогда ранее ощутят любовь близких. Представители этого зодиакального круга поймут, что их окружают очень добрые и заботливые люди. В тоже время, Близнецов не будет отпускать ощущение тревоги. Не держите переживания в себе, лучше рассказать о наболевшем окружающим.

Рак

Ракам нужно быть особенно внимательными к своему здоровью. В этот день резко активизируется риск получить травму, либо подхватить опасную инфекцию. Зато в сфере финансов все будет благополучно. Возможно, вас ждет неожиданная премия или выигрыш.

Дева

3.01 Девам следует посвятить анализированию прошедшего периода. Допущенные ранее ошибки могут оказать весьма негативное влияние на будущее. Постарайтесь закрыть все гештальты и не стесняйтесь при необходимости попросить прощение у близких людей.

Лев

В понедельник Львы ощутят прилив жизненной энергии. Этот период отлично подходит для проведения деловых переговоров и участия в принятии важных решений. Интуиция представителей этого знака будет на высоте. Смело можете довериться внутреннему голосу во всех вопросах.

Весы

Сложный день. Весам будет казаться, что все в этом мире направлено против них. Не стоит вступать в сражение с окружающими. Сложный день нужно просто пережить. Посвятите эту дату творческому развитию или просто отдохните за хорошим фильмом.

Скорпион

Скорпионов в эту дату ждет удача. Они наконец-то смогут разобраться с проблемами, которые тянутся уже не один месяц. Также возможны неожиданные известия или сюрприз от близкого человека. В семье будет царить покой и гармония.

Стрелец

Стрельцам предстоит сделать важный выбор. Представители этого зодиакального дома должны хорошенько взвесить все за и против. Лучше обговорить важные дела с близкими людьми. Также возможны небольшие проблемы на работе. От крупных покупок пока следует воздержаться.

Козерог

День обещает Козерогам серьезные испытания. Опасности будут подстерегать представителей этого зодиакального дома во всех сферах. На работе они могут пострадать от интриг коллег, а дома от непонимания близких людей. Лучшим вариантом будет провести день в одиночестве, занимаясь творчеством.

Водолей

Водолеям нужно следить за своим здоровьем. Резко повышается риск получить травму. Не исключено крупное финансовое поступление или выигрыш. Звезды советуют добавить романтики в личную жизнь.

Рыбы

Рыбам пора прекратить рассчитывать на других людей. Представители этого зодиакального дома нуждаются в хорошенькой встряске. Самое время менять жизнь к лучшему. Подумайте о смене сферы деятельности или запуске собственного бизнес-проекта. Возможны небольшие склоки на работе и в семье.

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