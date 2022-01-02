Приметы на 3 января: что нельзя делать в день Петра Полукрома

Приметы на 3 января: что нельзя делать в день Петра Полукрома
Фото: Markus Klümper/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В эту дату нельзя много говорить

Православные в этот лень почитают сразу двух святых Петра и Прокопа. Оба считались чудотворцами при жизни. На Руси в этот день веселились и гуляли. 

К этому времени запас корма для скота уже был израсходован наполовину, поэтому крестьяне оценивали остатки, чтобы дотянуть до весны. 

Что нельзя делать 3 января

  • В этот день не стоит выходить из дома.
  • Также нельзя ссориться и ругаться.
  • Оставлять незавершенными дела не стоит.
  • Ничего не обещайте окружающим и не желайте ничего хорошего. Все сбудется наоборот.
  • Нельзя подсматривать и подслушивать за другими людьми. 
  • На другой день нужно перенести стрижку. Иначе жди беды.
  • Не стоит таскать тяжелые предметы в это время. 

Что можно делать 3 января 

  • На Руси в эту дату пекли постные блины и варили кисель. Затем угощения съедали, загадывая желание.
  • С этого времени начинали готовиться к Рождеству. В доме проводили генеральную уборку. 
  • Мужчинам обязательно нужно почистить снег во дворе своего дома, чтобы не было проблем с финансами.
  • Девушка стоит как можно больше молчать, чтобы встретить свою вторую половинку. 

Приметы на 3 января

1. По погоде в эту дату определяли, каким будет сентябрь.

2. Метет метель – зима будет долгой.  

Ранее "Утро" делилось, кому повезет в 2022 году по восточному гороскопу. 

Полина ИВАНОВА
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