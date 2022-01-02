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Православные в этот лень почитают сразу двух святых Петра и Прокопа. Оба считались чудотворцами при жизни. На Руси в этот день веселились и гуляли.
К этому времени запас корма для скота уже был израсходован наполовину, поэтому крестьяне оценивали остатки, чтобы дотянуть до весны.
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