В эту дату нельзя много говорить

Православные в этот лень почитают сразу двух святых Петра и Прокопа. Оба считались чудотворцами при жизни. На Руси в этот день веселились и гуляли.

К этому времени запас корма для скота уже был израсходован наполовину, поэтому крестьяне оценивали остатки, чтобы дотянуть до весны.

Что нельзя делать 3 января

В этот день не стоит выходить из дома.

Также нельзя ссориться и ругаться.

Оставлять незавершенными дела не стоит.

Ничего не обещайте окружающим и не желайте ничего хорошего. Все сбудется наоборот.

Нельзя подсматривать и подслушивать за другими людьми.

На другой день нужно перенести стрижку. Иначе жди беды.

Не стоит таскать тяжелые предметы в это время.

Что можно делать 3 января

На Руси в эту дату пекли постные блины и варили кисель. Затем угощения съедали, загадывая желание.

С этого времени начинали готовиться к Рождеству. В доме проводили генеральную уборку.

Мужчинам обязательно нужно почистить снег во дворе своего дома, чтобы не было проблем с финансами.

Девушка стоит как можно больше молчать, чтобы встретить свою вторую половинку.

Приметы на 3 января

1. По погоде в эту дату определяли, каким будет сентябрь.

2. Метет метель – зима будет долгой.

Ранее "Утро" делилось, кому повезет в 2022 году по восточному гороскопу.