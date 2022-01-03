Гороскоп на неделю с 3 по 9 января

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января
Фото: pixabay.com
Астрологический прогноз на первую неделю нового года для всех знаков зодиака

Начало 2022-го года станет счастливым временем для многих представителей зодиакальных домов, и не только из-за праздников. Вселенная приготовила много приятных известий и сюрпризов.

Овен

Первая полная неделя января будет полная любви и романтики. Овнам выпал шанс уладить все недоговоренности с любимым человеком. Одиноким представителям знака удастся встретить вторую половинку.

Телец

До среды вам придется потрудиться. Несмотря на праздники, дел будет хватать с головой. Тельцам не удастся увернуться от работы. Зато во второй половине семидневки появится возможность хорошенько отдохнуть. Главное, не сидите дома.

Близнецы

Новый год – новая жизнь. Таков девиз Близнецов на 2022 год. Составьте план на ближайшие 12 месяцев. Сейчас любые глобальные перемены пойдут на пользу. Есть смысл задуматься о переезде в другой город.

Рак

Вы хорошо трудились весь год. Теперь пришла пора Ракам как следует отдохнуть. Не утруждайте себя в новогодние праздники: больше спите и гуляйте на свежем воздухе, встречайтесь с друзьями и делайте то, что нравится именно вам. 

Лев

Неделя с 3 по 9 января принесет Львам неожиданный источник денег. Распорядитесь средствами по уму – лучше что-то отложить на черный день.

Дева

Этот период ознаменуется для представителей зодиакального дома радостными событиями. Девы будут активны как никогда: используйте энергию во благо себе. Порадуйте себя тем, о чем давно мечтали. 

Весы

Весам же придется решать разного рода вопросы. Однако это вам будет только в радость, потому что позволит познакомиться с новыми приятными людьми. Будьте внимательны к новому окружению – кто-то может пригодиться в будущем.

Скорпион

Астрологи советуют вам не проявлять никакой инициативы ни в отношениях с окружающими, ни в делах. Расслабьтесь. Для Скорпионов настало время плыть по течению.

Стрелец

Новогодние праздники не пройдут для Стрельцов без ссор и конфликтов. Воспользуйтесь ситуацией и поучитесь уступать, идти на компромисс и слышать своих собеседников.

Козерог

Козерогам на неделе с 3 по 9 января стоит не бояться действовать. Беритесь за любую возможность показать себя. Если возникнут сложности – попросите совета у старших. Вместе вы сможете разрешить все трудности.

Водолей

В жизни Водолеев началась новая глава. Звезды – на вашей стороне, и пробудут они там еще долго. Так что успех во всех делах обеспечен. Ждите приятных событий как на работе, так и в личной жизни. 

Рыбы

Вам полезно будет провести время не дома. Если есть возможность, отправляйтесь в другой регион отдохнуть. Рыбам пора переосмыслить свою жизнь.

Ранее "Утро" рассказывало, кому повезет в 2022 году по китайскому гороскопу. 

Полина ИВАНОВА
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