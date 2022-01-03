Некоторые люди будут находиться в опасности в течение целого месяца

2 января ночное светило перешло в фазу "новолуние". Первое в этом году подобное космическое явление началось в 21:33 по московскому времени и установит тренды на изменения в жизни представителей всех зодиакальных домов вплоть до 1 февраля. Для большинства людей перемены будут нести позитивный характер, вселенная предоставит им новые возможности. Не повезет только Ракам, Львам и Весам.



Впрочем, фортуна отвернется только от некоторых представителей перечисленных зодиакальных кругов и ненадолго.

Раки

Сложности начнутся у людей, которые появились на свет в период с 1 по 3 июля. Известный астролог Ксения Шахова предупреждает, что Раки могут столкнуться с проблемами с близкими людьми и деловыми партнерами. Звезды советуют представителям этого знака зодиака поработать над укреплением человеческих связей с окружающими.

Львы

В указанный период Львы могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Резко повышается риск подхватить инфекцию или травмироваться. При этом подобного рода несчастья могут случиться не только с самими Львами, но и с их близкими людьми. Как пояснила эксперт по звездам, в период до 1 февраля энергетические ресурсы представителей этого знака серьезно истощатся.

Весы

Неудачи могут поджидать Весов, которые были рождены в период с 4 по 6 октября. Представителям этого зодиакального круга придется считаться с негативными переменами в жизни и подстраиваться под ее новые условия. Возможны серьезные разногласия с самыми близкими людьми.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака чаще становятся миллиардерами.