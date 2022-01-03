Некоторым придется тяжело в этот день

Во вторник многих людей посетит чувство тревоги. Придавать большое значение таким ощущениям не стоит, однако и полностью игнорировать появившиеся опасения тоже нельзя. В любом случае звезды советуют быть максимально внимательными ко всему происходящему.

Овен

Противоречивый день. Овнам предстоит решить, в какое русло направить свою энергию. Жизнь поставит перед представителями этого зодиакального круга проблемы в финансовом плане и семье. Овнам нужно решить, чему посвятить свое внимание.

Телец

Тельцам стоит проводить больше времени на воздухе. 4 января повышается вероятность подхватить опасную инфекцию или получить травму. В финансовом плане все будет стабильно. Возможно, вам преподнесут дорогостоящий подарок.

Близнецы

Близнецам пора отпустить тяжелые раздумья и хорошенько отдохнуть душой и телом. Гоните лишние мысли прочь и проводите больше времени с близкими людьми. Отличным вариантом будет отправиться на прогулку с друзьями и родными.

Рак

Ракам стоит больше времени уделять второй половинке. В последнее время представители этого зодиакального круга с головой погружены в работу и осмысление происходящего. Иногда ситуацию лучше отпустить и заняться насущными делами. Свободные представители этого зодиакального круга могут повстречать свою любовь.

Лев

Львы будут пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. Не распыляйтесь на лишние знакомства. Стабильность и постоянство – залог спокойствия и гармонии. В финансовом плане возможны небольшие трудности.

Дева

Девы ощутят острую нехватку финансов. Не стоит переживать, в ближайшее время ваше материальное положение наладится. Вторник лучше посвятить творчеству и общению с близкими людьми. Также будьте внимательны к вашему самочувствию и здоровью близких людей.

Весы

Весам стоит внимательно приглядеться к людям, которые их окружают. Не стоит говорить лишнее при малознакомых личностях. Возможно, кто-то из приятелей точит на вас зуб и строит козни. Проблемы могут начаться в сфере трудовой деятельности.

Скорпион

4 января Скорпионам лучше посвятить планированию на ближайшее будущее. Намеченные в этот день проекты обещают успех и высокую прибыльность. На личном фронте все будет стабильно и благополучно. Возможны неожиданные известия.

Стрелец

Сложный день. До самого вечера Стрельцы будут ощущать чувство тревоги. В таком состоянии сложно принимать правильные решения. Именно поэтому нужно опереться на близких людей и их советы. Постарайтесь минимизировать общение с малознакомыми личностями и избегайте шумные вечеринки.

Козерог

Козерогам нужно обратить внимание на отношения с родными людьми. Не стоит думать, что былые обиды забыты. Если чувствуете, что провинились перед близкими, немедленно попросите прощение. В противном случае возможны серьезные последствия, вплоть до разрыва отношений. В этот день также возможен выигрыш или неожиданные финансовые поступления.

Водолей

У Водолеев вторник пройдет в привычных хлопотах. Иногда занятие бытовыми делами успокаивает и помогает привести мысли в порядок. Никаких важных событий не предвидится.

Рыбы

4.01 Рыбам стоит посвятить близким людям. Позвоните, а лучше пригласите в гости родственников, с которыми давно не виделись. Крепкие связи с родными людьми способны помочь вам в разрешении будущих неприятностей. В этот день о себе может напомнить давно забытый друг.

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