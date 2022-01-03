В этот день верующие вспоминают заслуги святой Анастасии Узоразрешительницы

Святая прославилась тем, что избавляла праведных страждущих от тяжелых переживаний и уз. Наши предки верили, что Анастасия с особым трепетом относится к беременным. Великомученица считается настоящей заступницей и покровительницей женщин на сносях. Такие россиянки в этот день будут чувствовать себя особенно хорошо.



Традиции и обычаи

Беременным дамам 4 января следует посетить церковь или хотя бы просто помолиться. Высшие силы можно попросить о здоровье и благополучной жизни для будущего малыша. Хорошей приметой в эту дату считается проявление внимания к знакомым женщинам, которые вынашивают ребенка. Можно навестить такую подругу и принести ей гостинцы. Тогда будущий год будет полон радости и гармонии.

Также в этот день наши предки начинали готовиться к святому празднику – Рождеству Христа. Вторник можно посвятить походу по магазинам и покупкам к праздничному столу. Все, приобретенное в этот день, обязательно пригодится и порадует своего хозяина.

Что нельзя делать в день святой Анастасии

Очень дурной приметой является плохое отношение к животным. Человек, позволивший себе ударить в этот день питомца, весь год будет несчастным. Такого злодея станут мучить жуткие боли в ногах.

Также наши предки завещали отказаться 4 января от хождения босиком. Даже в теплой квартире нужно обуть домашние тапки или хотя бы надеть носки. Есть такое поверье, что в противном случае близкий человек сильно заболеет или отправится в тюрьму.

А еще не стоит прокалывать уши, так как сделанные в день святой Настасьи проколы будут очень долго заживать.

Приметы

Погода в эту дату покажет, каким будет октябрь нынешнего года.

Много сосулек на крышах домов обещают благополучный с финансовой точки зрения год.

Рожденные в этот день дети будут ходить под счастливой звездой.

Дурные сны обещают начало черной полосы в жизни.

Ранее стало известно, каким знакам восточного гороскопа улыбнется удача в нынешнем году.