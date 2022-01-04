Покровительство вселенной осчастливит некоторых

Наконец-то наступил новый 2022 год. Начало очередного 12-месячного периода традиционно сопровождается появлением новых проектов и надежд. Известный астролог Юлия Николаева рассказала, представителям каких зодиакальных домов начнет везти прямо с первого месяца нового года.



Раки

Раки почувствуют себя на коне с первых дней января. Вселенная будет на их стороне во всех сферах жизни. Астролог обещает выдающиеся достижения в трудовой деятельности – возможно серьезное продвижение по карьерной лестнице. Также представители этого зодиакального дома продемонстрируют отличные успехи в вопросе ведения деловых переговоров. В сфере личных отношений все будет складываться замечательно.

Стрельцы

Звезды обещают Стрельцам серьезное улучшение материального положения. Отличным вариантом будет запустить новый проект или хотя бы начать работать над бизнес-идеей. У представителей этого знака появятся новые возможности. Кто-то найдет работу с хорошей зарплатой, а кому-то удастся обзавестись дополнительным источником доходов. В этот месяц Стрельцы смогут позволить себе крупные покупки, о которых давно мечтали.

Лев

Львам также улыбнется финансовая фортуна. Представители этого зодиакального круга могут смело заняться инвестированием. Все денежные вложения в ближайшем будущем принесут хорошую прибыль. Также в январе работодатель должен обратить внимание на успехи Львов и поощрить их дополнительной выплатой.

Недавно астрологи раскрыли особенности наступившего года по славянскому календарю.