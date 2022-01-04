В этот день многих знаков захлестнут эмоции

5 января Луна будет находиться в знаке зодиака Весы. Такое положение ночного светила повышает возможности интуиции и обещает насыщенный событиями день.

Овен

5 января Овны ощутят небывалый прилив энергии. Представители этого зодиакального круга почувствуют, что любая задача им по плечу. Отличным вариантов в таком приподнятом расположении духа будет запустить новый проект или договориться о серьезных деловых переговорах.



Телец

Под гнетом собственных эмоций Тельцы рискуют наломать дров. В среду представители этого знака зодиака будут излишне чувствительны. Постарайтесь взять себя в руки и меньше реагируйте на провокации. В противном случае последствия не заставят себя ждать.

Близнецы

Спокойный день. Близнецы могут посвятить 5.01 творческому развитию или отдыху. Также отличным вариантом будет собраться с близкими людьми и отправиться на совместную прогулку или в развлекательные заведения. Возможны неожиданные финансовые поступления.

Рак

Звезды советуют Ракам больше отдыхать и думать о возвышенном. Их приземленность начинает раздражать окружающих и неблагоприятно сказывается на жизни представителей этого знака зодиака. Ракам пора понять, что в жизни существуют вещи, которые важнее достатка и простых житейских радостей.

Лев

Львы рискуют нарваться на серьезную ссору с близким человеком. Их непримиримость и стремление во чтобы то ни стало доказать свою правоту способны серьезно навредить отношениям с окружающими. Постарайтесь взять себя в руки и не лезьте на рожон.

Дева

Излишняя впечатлительность Дев сыграет на руку их врагам. Главная задача на среду – держать ухо востро и не реагировать на провокации. Некоторые недоброжелатели попытаются запугать представителей этого зодиакального дома ради собственной выгоды.

Весы

Весам нужно больше времени проводить с любимым человеком. Глубокая концентрация на карьере может выйти вам боком. Постарайтесь найти баланс между семьей и работой, иначе не избежать беды. В финансовой сфере также возможны небольшие неприятности.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам продумывать каждый свой шаг. В этот день нельзя подчиняться эмоциям, иначе можно наломать дров и серьезно испортить мнение окружающих о вас. Крупные покупки и шумные вечеринки лучше избегать.

Стрелец

5 января Стрельцы могут получить выгодное предложение от своих партнеров. Астрологи отмечают, что соглашаться сразу не стоит. Нужно хорошенько все взвесить, продумать все риски и обсудить их с близкими людьми. Также возможно получение неожиданного известия.

Козерог

Звезды предупреждают Козерогов о резко возросшем риске заболеть. Представители этого зодиакального круга должны внимательно относиться к собственному здоровью. От поездок на природу лучше отказаться. День можно провести дома, занимаясь творчеством.

Водолей

Водолеев ждет финансовая удача. Возможно, представители этого знака получат дорогостоящий подарок. Также не исключена неожиданная премия или крупный выигрыш. В семье будет царить покой и гармония.

Рыбы

Отличным вариантом для Рыб будет отправиться в гости или заняться шоппингом. Сделанные в этот день покупки принесут много пользы. Также в среду может неожиданно напомнить о себе давно забытый приятель. Постарайтесь не заводить новые знакомства и больше времени проводите с близкими людьми.

К слову, недавно астролог Павел Глоба перечислил пять любимчиков фортуны в 2022 году.