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Православная церковь вспоминает в эту дату святого Федула. Также почитают Нифонта Кипрского, которого считают защитником от темных сил.
На Руси 5 января убирались в доме, пекли постные лепешки и давали их животным. Птицам побольше клали зерна. Обязательно давали скоту молоко. Только после этого разрешалось его пить людям.
Также в эту дату пекли печенье в форме различных птиц, чтобы привлечь удачу.
1. На этот день нельзя планировать никаких серьезных дел.
2. Не стоит брать в руки острые предметы.
3. Нельзя отдавать долги 5 января.
4. Шить или подшивать ничего не следует.
1. Сильный снег – к дождливому июлю.
2. Куры кудахчут – будет метель.
3. Сильный ветер – урожай выдастся хорошим.
4. Какая погода на Федула Зимнего, такая будет и в ноябре.
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