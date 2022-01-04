Приметы на 5 января: что нельзя делать в день Федула Зимнего

Приметы на 5 января: что нельзя делать в день Федула Зимнего
Фото: Wilfried Martin/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В эту дату не стоит ругаться и кричать - можно навлечь беду

Православная церковь вспоминает в эту дату святого Федула. Также почитают Нифонта Кипрского, которого считают защитником от темных сил. 

На Руси 5 января убирались в доме, пекли постные лепешки и давали их животным. Птицам побольше клали зерна. Обязательно давали скоту молоко. Только после этого разрешалось его пить людям.

Также в эту дату пекли печенье в форме различных птиц, чтобы привлечь удачу. 

Что нельзя делать в день Федула Зимнего

1. На этот день нельзя планировать никаких серьезных дел.

2. Не стоит брать в руки острые предметы.

3. Нельзя отдавать долги 5 января. 

4. Шить или подшивать ничего не следует.

Приметы на 5 января

1. Сильный снег – к дождливому июлю.

2. Куры кудахчут – будет метель.

3. Сильный ветер – урожай выдастся хорошим.

4. Какая погода на Федула Зимнего, такая будет и в ноябре.

Ранее "Утро" рассказывало, каким знакам зодиака повезет в январе. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров

В России оценили заявление Украины о "воровстве" газа

Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд

В Германии назвали срок сертификации "Северного потока - 2"

В Берлине не ждут скорейшего решения вопроса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей