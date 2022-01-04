В эту дату не стоит ругаться и кричать - можно навлечь беду

Православная церковь вспоминает в эту дату святого Федула. Также почитают Нифонта Кипрского, которого считают защитником от темных сил.

На Руси 5 января убирались в доме, пекли постные лепешки и давали их животным. Птицам побольше клали зерна. Обязательно давали скоту молоко. Только после этого разрешалось его пить людям.

Также в эту дату пекли печенье в форме различных птиц, чтобы привлечь удачу.

Что нельзя делать в день Федула Зимнего

1. На этот день нельзя планировать никаких серьезных дел.

2. Не стоит брать в руки острые предметы.

3. Нельзя отдавать долги 5 января.

4. Шить или подшивать ничего не следует.

Приметы на 5 января

1. Сильный снег – к дождливому июлю.

2. Куры кудахчут – будет метель.

3. Сильный ветер – урожай выдастся хорошим.

4. Какая погода на Федула Зимнего, такая будет и в ноябре.

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