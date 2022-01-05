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Символом нового года-2022 является Черный Водяной Тигр. Несмотря на то, что внешне этот зверь кажется грозным и сильным, некоторым он может подарить любовь и заботу. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака добьются успехов в личной жизни.
Тельцов ждут перемены на любовном фронте. Представители этого звездного дома получат возможность в полной мере раскрыть свои чувства. Союзы, созданные в 2022 году, будут прочными и гармоничными.
Во второй половине года Близнецы смогут вывести отношения с партнером на новый уровень. Они научатся слушать и слышать свою вторую половинку. Не исключено, что кто-то захочет восстановить ранее разрушенный союз.
Весов ждет благоприятный в романтическом плане год. В отношениях с любимым человеком будут царить гармония и взаимопонимание. Людей, рожденных под этим созвездием, окружат заботой и вниманием. Одинокие представители данного знака зодиака скорее всего встретят "того самого".
Личная жизнь Скорпионов заиграет яркими красками. Они переживут массу положительных эмоций, что сделает их невероятно счастливыми. В 2022 году Скорпионов ждут приятные перемены – кому-то сделают предложение руки и сердца, а кто-то узнает о пополнении в семье.
Тигр будет покровительствовать и Козерогам. На протяжении всего года они будут купаться в любви. Романтическая атмосфера позволит им ощутить всю глубину испытываемых чувств. Сюрпризы от второй половинки станут приятным дополнением.
Ранее "Утро.News" рассказало, какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году.
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