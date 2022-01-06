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Канун Рождества Христова – 2022 приходится на 6 января. О том,
что нужно делать в Сочельник, а что, по приметам, запрещено, читайте в нашем
материале.
Традиционно в канун Рождества готовили сочиво – угощение из крупы, меда и орехов. За ужином собиралась вся семья, при этом к еде приступать можно было лишь с появлением на небе первой звезды. К праздничному застолью надевали нарядную одежду.
По давней традиции на Руси в Сочельник колядовали – ходили по домам, пели колядки. А хозяева раздавали колядующим угощение.
По народным приметам, в канун Рождества нужно сходить в баню. Считалось, что это принесет крепкое здоровье на целый год.
Если будет безоблачно и морозно – значит, лето выдастся погожим.
Оттепель в Сочельник сулит богатый урожай овощей.
Если 6 января весь день снегопад – значит, скоро вы получите хорошие вести.
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