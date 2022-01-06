Приметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник

Приметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник
Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Канун Рождества Христова – 2022 приходится на 6 января. О том, что нужно делать в Сочельник, а что, по приметам, запрещено, читайте в нашем материале.

Что можно делать 6 января

Традиционно в канун Рождества готовили сочиво – угощение из крупы, меда и орехов. За ужином собиралась вся семья, при этом к еде приступать можно было лишь с появлением на небе первой звезды. К праздничному застолью надевали нарядную одежду.

По давней традиции на Руси в Сочельник колядовали – ходили по домам, пели колядки. А хозяева раздавали колядующим угощение.

По народным приметам, в канун Рождества нужно сходить в баню. Считалось, что это принесет крепкое здоровье на целый год.

Что нельзя делать в канун Рождества

  • Дурной приметой считалось надевать черное в Сочельник, это могло принести несчастья.
  • В канун большого праздника нельзя ссориться и обижать окружающих.
  • Нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Приметы на 6 января 2022 года

Если будет безоблачно и морозно – значит, лето выдастся погожим.

Оттепель в Сочельник сулит богатый урожай овощей.

Если 6 января весь день снегопад – значит, скоро вы получите хорошие вести.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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