Православные готовятся к главному христианскому празднику

Канун Рождества Христова – 2022 приходится на 6 января. О том, что нужно делать в Сочельник, а что, по приметам, запрещено, читайте в нашем материале.



Что можно делать 6 января

Традиционно в канун Рождества готовили сочиво – угощение из крупы, меда и орехов. За ужином собиралась вся семья, при этом к еде приступать можно было лишь с появлением на небе первой звезды. К праздничному застолью надевали нарядную одежду.

По давней традиции на Руси в Сочельник колядовали – ходили по домам, пели колядки. А хозяева раздавали колядующим угощение.

По народным приметам, в канун Рождества нужно сходить в баню. Считалось, что это принесет крепкое здоровье на целый год.

Что нельзя делать в канун Рождества

Дурной приметой считалось надевать черное в Сочельник, это могло принести несчастья.

В канун большого праздника нельзя ссориться и обижать окружающих.

Нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Приметы на 6 января 2022 года

Если будет безоблачно и морозно – значит, лето выдастся погожим.

Оттепель в Сочельник сулит богатый урожай овощей.

Если 6 января весь день снегопад – значит, скоро вы получите хорошие вести.