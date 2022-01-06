Звезды укажут, как провести предстоящее Рождество

Главное требование звезд в Рождество Христово – спокойствие и еще раз спокойствие, любовь к ближним и понимание. Не обходите преграды километровыми путями, а действуйте твердо и решительно.

Овен

Для Овнов этот день, увы, чреват неприятностями – как в рабочем коллективе, так и в домашнем кругу. Но не стоит зацикливаться исключительно на негативе – подумайте, как все исправить. 7 января возможно все – можно разом изменить отношение к себе.

Телец

Не рекомендуется проявлять излишнюю активность – многие не любят "самодеятельность". Правда, и о творчестве забывать не стоит. В противном случае вы возненавидите любимую работу.

Близнецы

Разом и махом все проблемы точно не решить. Действуйте поступательным движением – сначала решите менее серьезную неурядицу, затем думайте о том, как выпутаться из более щекотливого положения.

Рак

Если нервная система вот-вот даст сбой, никакие таблетки не помогут – нужно подумать о том, как организовать досуг. Впереди холодные и темные зимние будни, поэтому поводов для радости в ближайшее время не предвидится. Действуете сейчас, пока есть возможность.

Лев

Примите жизнь такой, какая она есть. Отпустите то, что не представляется возможным изменить или обернуть в свою пользу. Иных секретов у звезд для вас нет.

Дева

Лучше всего Рождество провести в стенах уютной квартиры – посмотрите на падающие снежные хлопья, выпейте горячего чаю и проведите вечер за просмотром романтического фильма.

Весы

Не проявляйте излишнюю агрессию – побейте кулаками боксерскую грушу. На худой конец, подойдет любая физическая зарядка. Только спокойствие.

Скорпион

Не представить себе лучше дня, который располагает к романтическим встречам. Запланируйте прогулку с партнером – может быть, вам с ним суждено провести оставшуюся жизнь.

Стрелец

Легкий и приятный день, сулящий приятные сюрпризы. Вспомните старых друзей, соберитесь вместе, обсудите наболевшее.

Козерог

Не нужно отвечать отказом тем, кто видит в вас свой авторитет. Во-первых, разочарование подорвет вашу репутацию, что лишит вас определенной доли выгоды, во-вторых – это довольно обидно и горько.

Водолей

Не запирайте на замок ворох старых дел, которые за вас никто не сделает. Принимайтесь сразу же, не откладывая на завтра.

Рыбы

Прошлая встреча дает вам призрачные надежды на лучшее. Не упивайтесь иллюзиями и не тешьтесь малым: смотрите реальности в глаза. Сделайте так, чтобы желаемое стало действительным.

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