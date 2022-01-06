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Главное требование звезд в Рождество Христово – спокойствие и еще раз спокойствие, любовь к ближним и понимание. Не обходите преграды километровыми путями, а действуйте твердо и решительно.
Овен
Для Овнов этот день, увы, чреват неприятностями – как в рабочем коллективе, так и в домашнем кругу. Но не стоит зацикливаться исключительно на негативе – подумайте, как все исправить. 7 января возможно все – можно разом изменить отношение к себе.
Не рекомендуется проявлять излишнюю активность – многие не любят "самодеятельность". Правда, и о творчестве забывать не стоит. В противном случае вы возненавидите любимую работу.
Разом и махом все проблемы точно не решить. Действуйте поступательным движением – сначала решите менее серьезную неурядицу, затем думайте о том, как выпутаться из более щекотливого положения.
Если нервная система вот-вот даст сбой, никакие таблетки не помогут – нужно подумать о том, как организовать досуг. Впереди холодные и темные зимние будни, поэтому поводов для радости в ближайшее время не предвидится. Действуете сейчас, пока есть возможность.
Примите жизнь такой, какая она есть. Отпустите то, что не представляется возможным изменить или обернуть в свою пользу. Иных секретов у звезд для вас нет.
Лучше всего Рождество провести в стенах уютной квартиры – посмотрите на падающие снежные хлопья, выпейте горячего чаю и проведите вечер за просмотром романтического фильма.
Не проявляйте излишнюю агрессию – побейте кулаками боксерскую грушу. На худой конец, подойдет любая физическая зарядка. Только спокойствие.
Не представить себе лучше дня, который располагает к романтическим встречам. Запланируйте прогулку с партнером – может быть, вам с ним суждено провести оставшуюся жизнь.
Легкий и приятный день, сулящий приятные сюрпризы. Вспомните старых друзей, соберитесь вместе, обсудите наболевшее.
Не нужно отвечать отказом тем, кто видит в вас свой авторитет. Во-первых, разочарование подорвет вашу репутацию, что лишит вас определенной доли выгоды, во-вторых – это довольно обидно и горько.
Не запирайте на замок ворох старых дел, которые за вас никто не сделает. Принимайтесь сразу же, не откладывая на завтра.
Прошлая встреча дает вам призрачные надежды на лучшее. Не упивайтесь иллюзиями и не тешьтесь малым: смотрите реальности в глаза. Сделайте так, чтобы желаемое стало действительным.
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