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7 января православная церковь отмечает один из наиболее важных праздников среди тех торжественых дат у тех, кто следует вере в Христа – Рождество. По преданию, именно в этот день был рожден Иисус Пресвятой Девой. Светлая и теплая дата, которую нужно отметить вместе со всеми членами семьи.
Традиции и обычаиНа накрытом праздничном столе, как правило, стоят двенадцать постных блюд, которые нужно отведать родным и близким. Верующие начинают радоваться первой звезде – она символизирует рождение Христа.
Если в Рождество человек чего-то лишится, то и весь год для него окажется убыточным. И, напротив, щедрые и располагающие к себе люди никогда не останутся в убытке: судьба одарит их богатством и счастьем.
А еще нужно проявлять щедрость в отношении нуждающихся. Это не означает, что необходимо быть расточительным хозяином, сорящим деньгами направо и налево – просто будьте отзывчивы и не проходите мимо беды.
Что нельзя делать в Рождество Христово
Не допускатся доводить дома ситуацию до ругани и ссоры. То же правило действует и за пределами родных стен. Запрещено затевать пышные торжества и гулянки с распитием горячительных напитков, а также увеселительные танцы, ночные клубы и прочие прелести современной жизни. А еще в Рождество не поминают усопших. Это принято делать лишь в любой другой день – праздник на 7 января нужно проводить вовсе не поминками.
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