Самый популярный ритуал в этот праздник порадует гостей

Рождество Христово – самый главный праздник у христиан. При этом существует множество примет и суеверий в эту дату, которые, как верили наши предки, призваны привлечь удачу и богатство в дом.

Итак, что нужно сделать, чтобы стать любимчиком судьбы

1. Можно испечь пирог и положить в него монетку. Тому, кому попадется заветный кусочек, будет сопутствовать удача весь год.

2. Фортуна также благоволит тем, кто одевается в этот праздник в одежду светлых оттенков. Также важно выглядеть нарядно в эту дату.

3. Достаток в дом привлекут зажженные свечи и камин, если он есть в доме.

4. Накануне Рождества на стол гостям нужно поставить 12 постных блюд. Утром 7 января – 12 таких, которые, по церковным правилам, можно есть не в пост, в которых будет мясо, яйца и молоко.

5. Также можно в ночь на праздник открыть окно, чтобы впустить позитивную энергию. Это сулит богатство, согласно приметам.

6. По традиции, первым в дом из гостей должен зайти человек с темными волосами. Тогда у присутствующих год пройдет на ура.

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