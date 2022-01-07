Чего нужно остерегаться каждому знаку зодиака: приметы и суеверия

Чего нужно остерегаться каждому знаку зодиака: приметы и суеверия
Фото: depositphotos.com
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Кому нельзя покупать желтые цветы, кому-то поднимать монетку с земли

В последнее время все больше людей живет в соответствии с законами и прогнозами астрологии. Однако оказывается, этого недостаточно. Нужно не забывать о том, что для каждого знака зодиака есть приметы, нарушать которые нельзя, иначе можно отпугнуть удачу. 

Овен

Для представителей знака опасной считается дата пятница 13-е. В этот день Овнам лучше не выходить из дома.

Телец 

Вам нельзя поднимать с земли деньги. Обычно считается, что найти монетку – к счастью, но для Тельцов – это суеверие действует как раз наоборот.

Близнецы

Близнецам не стоит смотреться в разбитое зеркало. Согласно примете, это принесет несчастье.

Рак

Вам нужно аккуратно обращаться с солонками. Рассыпать соль для Раков – к беде. Если неприятность случилась, бросьте горку через левое плечо и посмейтесь.

Лев

Львам ни в коем случае нельзя поздравлять окружающих с праздником в неправильную дату. Слишком ранние или поздние поздравления отвернут удачу.

Дева

Любителям наручных часов стоит насторожиться, если стрелка аксессуара встала. В этот день лучше воздержатся от любых покупок. Иначе возникнут проблемы с финансами.

Весы 

"Желтые тюльпаны – вестники разлуки", поется в знаменитом хите. Для Весов эта фраза крайне актуальна. Избегайте желтых цветов на всякий случай.

Скорпион

У Скорпионов нет причин радоваться, если вам подарили какой-то острый предмет. Такой презент несет несчастье. Если же подарок случился, то оберните концы, например, ножей, в ткань и спрячьте ненадолго.

Стрелец

Стрельцам стоит всегда доверять заботу о своих волосах специалистам. Не рекомендуется самостоятельно равнять кончики. 

Козерог

Навлечь на себя черную финансовую полосу Козероги могут, оставив пустые бутылки на столе. 

Водолей

Водолеям стоит избегать украшений с опалами. Считается, что этот камень портит судьбу.

Рыбы

Популярная примета гласит: если черный кот перебежал дорогу, жди беды. Для Рыб это суеверие особенно актуально. 

Ранее "Утро" делилось гороскопом на 2022 год для всех знаков зодиака. 

Источник: Marie Claire
Полина ИВАНОВА
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