Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

После отдыха вы наберетесь сил – их и потратьте на заключение всевозможных сделок, перемирия и поисков союзников. Дела даются с легкостью, покоряются вершины – значит все идет так, как надо.

Овен

От вас требуется самая настоящая решительность. Пожалуй, это единственная черта характера, которая проявляется у вас с завидной редкостью. Такой момент необходимо исправить.

Телец

Спокойный и вполне комфортный день. Отдыхайте, веселитесь и не думайте о плохом. Безмятежность позволит набраться сил и отправиться навстречу опасностям и приключениям с высоко поднятым мечом.

Близнецы

Пока что можно забыть о сложных делах – они вас, понятное дело, не забывают, но проблемы требуют подхода с холодным разумом. Вы пока пылаете эмоциями. А они сгубят все дело.

Рак

Возьмитесь за что-то новое. Не обязательно приступать к радикальным переменам в жизни и переезжать. К примеру, послушайте музыку, на которую никогда не обращали внимание. Вам откроется нечто новое и неизведанное.

Лев

Склонность к самокопанию похвальна в некотором смысле. Жизнь вообще любит скептиков. Однако слишком долго сидеть в стенах дома не нужно – так и вся жизнь пролетит перед глазами, не успеете и оглянуться.

Дева

День полон неожиданностей – плохих и хороших. Привычный ход жизни меняется, хотя вам это полезно. Не отчаивайтесь и примите все как есть. Поберегите свои нервы.

Весы

Не жадничайте и поделитесь с другими своим богатым жизненным опытом. Вам однажды ответят взаимностью – будьте в этом полностью уверены.

Скорпион

Проявляйте внимательность и осторожность – 8 января вам светят разногласия как дома, так и на работе. Но это не значит, что нужно обо всем позабыть. Кто сказал, что для стресса требуются особые правила? Напротив, его нужно чем-то снять.

Стрелец

Реализовать свои дела крайне непросто, но реально. Расставьте с умом свои приоритеты, не отталкивайте тех, кто готов предложить вам свою помощь.

Козерог

Не все складывается так, как мы того хотим. У жизни свои планы и на нас, и на других. Вот так все просто. Подходите к этой проблеме философски.

Водолей

Вполне благоприятный день. Вы с легкостью найдете общий язык с окружающими. Докажите соперникам, что не лыком шиты – вы тот еще подарочек.

Рыбы

Придется сильно постараться, чтобы реализовать задуманные планы. Не отказывайтесь от помощи родных. Совместные усилия позволят добиться целей гораздо быстрее.

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