В этот день чествуют беременных и акушерок

Православная церковь отмечает 8 января особый церковный праздник – Собор Пресвятой Богородицы, посвященный Богоматери. Впервые его отметили еще 7 веке. Собором день называют потому, что христиане чтят всех святых из последователей Христа.

На Руси же праздник называют Днем Бабьей каши – православные крестьяне почитали матерей, чествуя как рожениц, так и бабок повивальных. Повивальными их стали называть потому, что те пеленали новорожденных малышей таким образом, чтобы младенец не мог выбраться из пеленок, однако стесненным в движениях себя и не чувствовал.

Традиции и обычаи

В этот день принято проводить богослужения в храмах – верующие чтут Пресвятую Деву, выражая ей благодарность за рождение Христа и обращаясь с молитвами.

А еще всех повитух угощали кашей – вот и сложилась традиция накрывать на стол и ставить 8 января кашу. Еще преподносили в качестве подарков именинницам полотенца с пирогами, явства и сладости, чтобы роды прошли как полагается, а ребенок рос крепким и здоровым.

В Святки крестьяне старались уделять день свершению добрых дел, отпугивая тем самым лукавого. Оказывали помощь больным, пожилым и неимущим.

Что нельзя делать в день Собора Святой Богородицы

8 января никто не отказывал беременным женщинам и акушеркам в оказании помощи и выполнении просьб. Не показывали ребенка незнакомым, если малышу не исполнилось и сорока дней. А еще малознакомых старались не впускать в дом, если там находился младенец.

Женщины оставляли в стороне вышивание и все, что связано с рукоделием-– ходило поверье, что так можно накликнуть на себя беду и испортить навсегда зрение.

Приметы на 8 января

Кружит вьюга – к ненастному лету

Вороны раскаркалиась – к скорому морозу

Зяблик запел – скоро оттепель.

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