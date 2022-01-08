Многим в этот день придется столкнуться с соблазнами

В воскресенье Луна будет находиться в знаке зодиака Овен. Такое положение ночного светила активирует мощное движение энергетических потоков. Многие заметят подъем жизненных сил.



Овен

Этот день обещает Овнам немало искушений. Вселенная будет проверять представителей данного зодиакального круга на прочность и выдержку. Не стоит поддаваться соблазну, такие действия могут нарушить стабильность вашей жизни. Также следует избегать мелкие склоки дома и на работе.

Телец

Тельцы ощутят небывалый прилив энергии. 9 января представителям этого зодиакального дома будет казаться, что любое дело им по плечу. Период отлично подходит для запуска новых проектов и инвестирования. Также можно сделать давно запланированную покупку.

Близнецы

Близнецам стоит держать ухо востро. В эту дату активизируются ваши недоброжелатели. Проблемы могут начаться в трудовой сфере, а также в семейных отношениях. Не обращайте внимание на провокации, главная задача – держать себя в руках.

Рак

09.01 Раки почувствуют трудности в общении с представителями противоположного пола. Мелкие конфликты на этой почве начнутся на работе и в семье. В целом, день сложно будет назвать удачным. Чтобы минимизировать его негативные последствия, необходимо правильно расставить приоритеты.

Лев

Звезды советуют Львам больше времени проводить на природе. Представителям этого зодиакального дома нужно поправить свое здоровье. А еще следует избегать конфликтов с близкими людьми. Разгоревшаяся ссора может перерасти в затяжную склоку. Также возможно крупное финансовое поступление.

Дева

Позитивный день. Вселенная даст в руки Девам все инструменты для достижения успеха. Воскресенье – благоприятный период для нормализации подорванных отношений с близкими людьми. Не стесняйтесь попросить прощение или поднять обсуждение неприятного инцидента.

Весы

Звезды предупреждают Весов о возможной проблеме с любимым человеком. Однако не стоит придавать значение временно охладевшим чувствам. Неблагоприятный период в скором времени завершится. Главная задача – не поддаваться минутным увлечениям. Также возможны неожиданные известия.

Скорпион

Скорпионам стоит быть готовыми к незапланированным растратам. Сильно расстраиваться не стоит, в ближайшее время финансовое положение представителей этого зодиакального круга укрепится. Также следует уделить особое внимание здоровью. В воскресенье резко повышается риск подхватить инфекцию.

Стрелец

Стрельцы могут отправиться в небольшое путешествие. Деловая поездка также увенчается успехом. При этом важно учитывать мнение окружающих. Излишняя концентрация на собственной позиции может подорвать отношения с важными людьми.

Козерог

Интуиция Козерогов 9 января будет на высоте. Проницательность представителей этого зодиакального круга резко повысит их авторитет в глазах окружающих. Однако не стоит зазнаваться. Высокомерное поведение может серьезно подпортить ваши отношения с людьми.

Водолей

Вселенная будет проверять Водолеев на прочность. Представители этого зодиакального дома столкнутся с серьезными испытаниями и соблазнами. Не стоит идти на поводу у сиюминутных желаний. Лучше провести день с родными и близкими. Крупные покупки стоит избегать.

Рыбы

Звезды обещают Рыбам привлекательное предложение в сфере трудовой деятельности. Дело окажется прибыльным, так что не бойтесь рисковать и займитесь новым проектом. Также в этот день возрастает риск получить травму. В воскресенье лучше избегать шумные вечеринки с малознакомыми людьми.

Ранее "Утро" рассказывало, что нужно остерегаться каждому знаку зодиака.