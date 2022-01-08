Приметы на 9 января: что нельзя делать в Степанов день

Приметы на 9 января: что нельзя делать в Степанов день
Фото: Soeren Stache/dpa/www.globallookpress.com
В эту дату нельзя ссориться и ругаться

В эту дату православные почитают Стефана Первомученника. В это время еще продолжались Святки. На Руси люди веселились и играли. Ходили по гостям, поздравляли с праздниками, пели песни. 

Гостей нужно было угостить "колядками" – пирожками с различной начинкой, медовыми пряниками и фигурками из тестов.

Традиции и обычаи 9 января 

На Руси около дома ставили осиные колья, чтобы нечисть не проникла в помещение и не навлекла беду. 

Девушки избавлялись от всех печалей: наливали воду в миску, высказывали все, что накопилось на душе, и сливали в реку. 

Что нельзя делать в Степанов день

1. В эту дату нельзя выбрасывать крошки со стола.

2. Стоит избегать острых предметов. 

3. Нельзя резать хлеб, только ломать.

4. Женщинам нельзя заниматься рукоделием. 

Приметы на 9 января

1. Иней на деревьях – урожай будет хороший.

2. Метель в эту дату предвещает хороший урожай грибов и ягод.

3. Вороны по снегу ходят – скоро потеплеет.

Ранее "Утро" рассказывало, чего каждому знаку зодиака нужно остерегаться, согласно приметам. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Немцы побоялись нарушать закон в борьбе с "Северным потоком - 2"

Главные противники проекта пообещали не вмешиваться в процесс сертификации

Молдавия сообщила о новом решении "Газпрома" по поставкам газа

Досрочный платеж за прошлый месяц не принес желаемого результата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей