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В эту дату православные почитают Стефана Первомученника. В это время еще продолжались Святки. На Руси люди веселились и играли. Ходили по гостям, поздравляли с праздниками, пели песни.
Гостей нужно было угостить "колядками" – пирожками с различной начинкой, медовыми пряниками и фигурками из тестов.
На Руси около дома ставили осиные колья, чтобы нечисть не проникла в помещение и не навлекла беду.
Девушки избавлялись от всех печалей: наливали воду в миску, высказывали все, что накопилось на душе, и сливали в реку.
1. В эту дату нельзя выбрасывать крошки со стола.
2. Стоит избегать острых предметов.
3. Нельзя резать хлеб, только ломать.
4. Женщинам нельзя заниматься рукоделием.
1. Иней на деревьях – урожай будет хороший.
2. Метель в эту дату предвещает хороший урожай грибов и ягод.
3. Вороны по снегу ходят – скоро потеплеет.
Ранее "Утро" рассказывало, чего каждому знаку зодиака нужно остерегаться, согласно приметам.
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