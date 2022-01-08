В эту дату нельзя ссориться и ругаться

В эту дату православные почитают Стефана Первомученника. В это время еще продолжались Святки. На Руси люди веселились и играли. Ходили по гостям, поздравляли с праздниками, пели песни.

Гостей нужно было угостить "колядками" – пирожками с различной начинкой, медовыми пряниками и фигурками из тестов.

Традиции и обычаи 9 января

На Руси около дома ставили осиные колья, чтобы нечисть не проникла в помещение и не навлекла беду.

Девушки избавлялись от всех печалей: наливали воду в миску, высказывали все, что накопилось на душе, и сливали в реку.

Что нельзя делать в Степанов день

1. В эту дату нельзя выбрасывать крошки со стола.

2. Стоит избегать острых предметов.

3. Нельзя резать хлеб, только ломать.

4. Женщинам нельзя заниматься рукоделием.

Приметы на 9 января

1. Иней на деревьях – урожай будет хороший.

2. Метель в эту дату предвещает хороший урожай грибов и ягод.

3. Вороны по снегу ходят – скоро потеплеет.

Ранее "Утро" рассказывало, чего каждому знаку зодиака нужно остерегаться, согласно приметам.