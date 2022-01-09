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В старину эта дата была настоящим праздником для верующих. С 10 января православным разрешалось трапезничать мясными блюдами. Данное разрешение действовало до начала Великого поста.
Издревле 10 января люди собирали богатые столы и приглашали на обед близких и родных. Обильная трапеза обещала процветание и богатство в течение ближайших месяцев. Однако многие действия находятся под запретом на Рождественский мясоед.
Очень дурной приметой считается ситуация, при которой человек остался совсем один на Рождественский праздник. Одинокому человеку следует отправиться в гости или пригласить близких людей к себе домой. В крайнем случае можно провести эту дату на ярмарке или в любом месте массового скопления людей. Если это не сделать, на появление семьи не стоит рассчитывать еще долгие годы.
Также следует избегать долговых обязательств. В противном случае человек рискует провалиться в настоящую долговую яму, в которой просидит много месяцев.
Рукодельницам советуют отложить вышивку на более благоприятное время. Шитье, бисероплетение и другие схожие активности 10 января приведут к тому, что вся судьба будет запутанной и не очень счастливой.
Также дурной приметой считается выбрасывание остатков трапезы. Такое расточительство может привести к бедности. Крошки со стола можно скормить голубям или домашним животным.
А еще в этот день не советуют оставлять окна открытыми. В противном случае через них может уйти позитивная энергия, и на дом обрушатся беды и несчастия.
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