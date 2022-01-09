В народе этот день также называют Рождественский мясоед

В старину эта дата была настоящим праздником для верующих. С 10 января православным разрешалось трапезничать мясными блюдами. Данное разрешение действовало до начала Великого поста.



Издревле 10 января люди собирали богатые столы и приглашали на обед близких и родных. Обильная трапеза обещала процветание и богатство в течение ближайших месяцев. Однако многие действия находятся под запретом на Рождественский мясоед.

Что нельзя делать 10 января

Очень дурной приметой считается ситуация, при которой человек остался совсем один на Рождественский праздник. Одинокому человеку следует отправиться в гости или пригласить близких людей к себе домой. В крайнем случае можно провести эту дату на ярмарке или в любом месте массового скопления людей. Если это не сделать, на появление семьи не стоит рассчитывать еще долгие годы.

Также следует избегать долговых обязательств. В противном случае человек рискует провалиться в настоящую долговую яму, в которой просидит много месяцев.

Рукодельницам советуют отложить вышивку на более благоприятное время. Шитье, бисероплетение и другие схожие активности 10 января приведут к тому, что вся судьба будет запутанной и не очень счастливой.

Также дурной приметой считается выбрасывание остатков трапезы. Такое расточительство может привести к бедности. Крошки со стола можно скормить голубям или домашним животным.

А еще в этот день не советуют оставлять окна открытыми. В противном случае через них может уйти позитивная энергия, и на дом обрушатся беды и несчастия.

Приметы

Свернувшийся клубком домашний кот обещает сильные морозы. Птицы за окном скачут по земле – скоро начнется потепление. Спящий сутки напролет домашний любимец обещает скорую оттепель. Наперебой чирикающие за окном воробьи – знак грядущего потепления.

Ранее "Утро" рассказывало, почему оставленные в парикмахерской волосы – дурная примета.