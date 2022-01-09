День будет очень насыщенным

Все важные дела в этот день лучше решить до обеда – в противном случае рискуете затормозить прогресс. Астрологи советуют некоторым представителям зодиакального круга и вовсе взять на работе отгул, поскольку присутствие на рабочем месте может обернуться неблагоприятным исходом событий.

Овен

На всякий случай, перед началом дня, лучше продумать запасной маневр, если намеченные события пойдут не по плану. Постарайтесь ничего кардинально не менять в своей жизни – 10 января подойдет для этого хуже всего.

Телец

День обещает быть насыщенным, чему вы, впрочем, будете только рады – энергия будет вам буквально переполнять. Однако постарайтесь найти и время для отдыха. К примеру, для встреч с друзьями. Это может принести неожиданные плоды.

Близнецы

Утро будет беспокойным, а день принесет массу хлопот. Постарайтесь не растерять из-за навалившихся трудностей оптимистичный настрой к вечеру. Не исключены ссоры с близкими людьми.

Рак

Посвятите день полезным делам – и тогда он гарантированно пройдет удачно. Поотдыхать в любом случае не получится, поскольку вы без дела будете склонны накручивать себя по пустякам. Близкие могут расстроить вас своим поведением, поэтому лучше не вести с ними долгих разговоров.

Лев

День можно посвятить новому делу, даже самому сложному на первый взгляд. Порой от вас даже не потребуется серьезных усилий, чтобы что-то сложилось удачно – все будет происходить само собой. Однако важно будет не торопиться, поскольку в противном случае можете допустить серьезную ошибку.

Дева

Девы смогут удачно решить все вопросы, для которых нужны фантазия и изобретательность. Экспертиментальный подход поможет решить даже самые трудные задачи. 10 января 2022 года станет отличным днем для крупных покупок.

Весы

Утро пойдет не по плану – все будет складываться неудачно не только для вас, но и для тех, с кем вы вместе решаете дела. Плохой настрой скажется и на ваших способностях к общению, поскольку из-за неудачного начала дня вы будете склонны к колким замечаниям в адрес других. Позже плохое настроение уйдет.

Скорпион

Значительных успехов и прорывов в этот день можно не ждать. Уделите внимание долгосрочным целям, посвятив немного времени на их достижение. Доверяйте собственной интуиции. День будет удачным для встреч с друзьями.

Стрелец

Плохим 10 января не будет, однако потребуется внимательно подходить к решению большинства вопросов. Вас могут застать врасплох неожиданные обстоятельства, поэтому лучше во всех делах надеяться только на себя.

Козерог

Козероги будут крайне обаятельны при общении с противоположным полом – это можно использовать не только для налаживания личной жизни, но и в профессиональной сфере. Многие захотят вам помочь, если вы продемонстрируете свое умение обольщения.

Водолей

Дел будет очень много, причем успеть нужно сразу все – постарайтесь в этой ситуации найти помощников, которым можно будет делегировать несколько задач. Работа займет у вас почти все время, из-за чего от некоторых развлечений придется отказаться.

Рыбы

День лучше уделить полезным встречам с людьми. Это поможет повысить ваш статус на работе или решить важную личную проблему. Не стесняйтесь рассказывать близким о своих сомнениях и тревогах – они будут на вашей стороне.